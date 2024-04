Toplinski val u travnju: Temperature idu i do 30 °C, evo kada stiže promjena

Vrijeme će danas biti sunčano i vrlo toplo, ponegdje u unutrašnjosti i vruće, ističe u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Najviša dnevna temperatura duž obale i na otocima bit će između 20 i 25, a u kopnenim krajevima od 26 do 30 °C. Što se tiče vjetra, bit će većinom slab, na Jadranu ponegdje do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni.

Sutra, u ponedjeljak, bit će pretežno sunčano te i dalje iznimno toplo za doba godine. Jutarnja temperatura bit će od 8 do 13, a na Jadranu i do 15 °C. Najviša dnevna na obali i otocima većinom od 21 do 25, u unutrašnjosti između 25 i 30 °C. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni, uz obalu te u gorju i jugozapadni, a na sjevernom Jadranu moguća je jutarnja magla.

U utorak i u noći na srijedu, kako ističe N1, očekuje se pokoji pljusak i grmljavina, a temperature će tih dana biti za tri do pet stupnjeva niže od današnjih.

VEZANI ČLANCI:

Kiša bi u utorak i srijedu mogla biti žute boje, navodi N1 te pojašnjava kako je vremenska situacija nad Europom pod utjecajem ciklone sa središtem sjeverno od Velike Britanije i pritjecanja toplog saharskog zraka. Afrički zrak nad zapadnu Europu donosi znatne količine saharskog pijeska koji će zamutiti atmosferu.

Promjena vremena uz obilnije oborine, pad temperature i nestabilnosti očekuje se u izbornom tjednu.

GALERIJA Zagreb kao fantastična pozadina zalasku suncu: Zrake sunce su magično prekrile grad