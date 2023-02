'Ovo nije nepromišljeni rat niti je izbio zbog neke izjave, Rusija je sustavno pripremala invaziju'

Ususret prvoj godišnjici agresije na Ukrajinu u Večernjakovu studiju s novinarkom Lanom Kovačević razgovarao je fizičar dr. sc. Tonči Tadić koji smatra kako će rat u Ukrajini u svakom slučaju završiti do 17. ožujka naredne godine.

„Do 17. ožujka iduće godine će rat završiti jer su tada predsjednički izbori na kojima će Putin ići po novi mandat. Mislim da on želi iz rata izaći kao takav kakav pobjednik jer zna kakva je sudbina u Rusiji bila onih koji su imali poraze, oni budu likvidirani. Pitanje je što je sada njemu pobjeda jer htjeli su u Kijevu postaviti svoj režim i od Ukrajine stvoriti vazalnu državu. Kao u Čečeniji što je napravio. No,u Ukrajini toga nema, Zelenski i njegovi su živi, Ukrajina nije izolirana, ima čvrst oslonac u NATO-u i na zapadu.“ – rekao je Tadić koji misli da je, možda, Putinov cilj u ovom trenutku proglasiti pobjedu time što će osvojiti ove četiri pokrajine i reći to je sad kraj rata, no da to definitivno nije pobjeda.

„Nije to pobjeda u odnosu na ciljeve njegove agresije. Ako je želio smanjiti američki utjecaj na Ukrajinu, spriječiti širenje i utjecaj NATO-a, sve je dobio suprotno. Švedska i Finska su na pragu NATO-a, a SAD je uz Ukrajinu definitivno i potpuno. Prije rata 40 posto Ukrajinaca je bilo sklono nekom vezivanju i savezu s Rusijom, sad je to ispod 10 posto. Dobiva samo razorenu i pustu zemlju u te četiri pokrajine, a to nije ono što bi pobjednik dobio“ – smatra Tadić koji, iako i njemu nisu jasni svi motivi ulaska Putina u rat, odbacuje teze kako je riječ o nepromišljenom potezu, uzrokovanom nekom izjavom Zelenskog ili slično.

„Ovo nije nepromišljeni rat. Rusija je provela sustavne vježbe 2021. u srpnju kojim je trenirala čitav napad na Ukrajinu. Rat ove skale nije slučajan, ili zbog neke izjave, on je dugo pripreman i sveobuhvatan zbog micanja režima u Ukrajini i Zelenskog te postavljanja svog proruskog režima i početak ostvarivanja, Putinove želje novog ruskog carstva. Veliko je pitanje što bi se dogodilo da je tijek rata bio kako je Putin planirao i gdje bi stale njegove ambicije.“ – dodaje Tadić koji daje ocjenu da rat ipak neće samo tako prestati jer svaka bomba pojačava ustrajnost ukrajinskog naroda u otporu.

Tonči Tadić komentirao je i nuklearni kontekst ovo sukoba, a koji se očituje u sigurnosnim ugrozama nuklearnih elektrana, te prijetnjama napadom nuklearnim oružjem. On vjeruje da do korištenja nuklearnog oružja neće doći, jer svi koji takvo oružje imaju znaju i kakve posljedice donosi njegovo korištenje po onoga koji ga koristi. „Kada se upotrijebi i jedna bomba to znači da počinje nuklearna faza rata i to se ne zna gdje će nas odvesti. No, znam da to znači otvaranje jedne goleme Pandorine kutije užasa koju nitko normalan ni u Rusiji ni na zapadu ne želi. To znači i pustoš i u Rusiji, a taktički jedna nuklearna bomba ne pomaže puno na tom golemom ratištu. No, kada jedna nuklearna sila koristi oružje protiv nenuklearne sile time priznajete da vaša vojska nije sposobna za ništa. Zemlja koju napadate dobit će svu pomoć međunarodne zajednice, a napadač u tom slučaju samo izoliran. Ni usporedba s Japanom i njegovom kapitulacijom ne stoji jer Japan je bio skroz izoliran, gubio je rat. Ovdje Ukrajina nije u takvoj situaciji.“ – napominje Tonči Tadić koji ipak presedanom ocjenjuje bitke koje su se vodile oko nuklearnih elektrana.

„Koriste se kao topnički položaji, a projektili lete iznad i okolo njih. To je presedan. No, obje strane vrlo dobro znaju što su rizici toga. Uništenje nuklearke bi naštetilo i ruskoj vojsci definitivno, nekoliko desetaka tisuća vojnika bi obolilo od radijacijske bolesti. Tako da i tu ima rezervi. Ne možete utjecaj toga ograničiti gdje vi želite. Rusija je blizu i, uz Ukrajince, bi najveće štete od katastrofe u ukrajinskim nuklearkama imali upravo Rusi.“ – dodaje dr. sc. Tonči Tadić koji ipak primjećuje kako će, u jednom neposrednom „nuklearnom „smislu, iz ovog rata ostati posljedice, a tiču se toga da će mnoge nenuklearne države htjeti dobiti nuklearno oružje.

„Jedno od nezgodnih posljedica ovog rata je da prijetnje nuklearne sile Rusije protiv nenuklearne sile, Ukrajine, sada daje poruku da si siguran samo ako i sam nabaviš nuklearno oružje. Pitanje je što bi bilo da Ukrajina nije predala sve svoje nuklearne glave Rusiji, da su zadržali samo 10. Tada ne bi bilo ni aneksije Krima, ni onoga nakon toga ni ovoga danas. Vjerovali su da su sigurnosna jamstva dovoljan jamac da rata neće biti, a sad se pokazalo da su u krivu.“ – zaključuje Tadić.

