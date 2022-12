Tomašević se kandidirao za upravni odbor i na kraju odustao: 'Nije bilo nikakve drame i lomova jer su izabrani njegovi najbliži suradnici'

Bez da su obaviješteni mediji, stranka Zagreb je naš! održala je izbornu skupštinu još 14. prosinca, ali online. Tek danas je na Facebook stranici objavljeno da je to učinjeno i da se ide u proces spajanja s Možemo!. U isto vrijeme je i Možemo! objavilo na svojoj stranci da su izmijenili statut kako bi se omogućilo spajanje. Inače, s Možemo! bi se dodatno trebali spojiti i Nova ljevica i Srđ je naš!. No, u šturoj objavi, samo su objavljena imena ljudi koji su izabrani. Stranku sada koordiniraju Iva Ivšić i Marina Ivandić. Tomašević i Raukar Gamulin se nisu ni kandidirali. No, drugačije je bilo za upravni odbor, piše 24sata.

Iako je do 24sata došla informacija da se radilo o pravoj drami i nezadovoljstvu dijela članova, iz stranke takvo nešto opovrgavaju. Međutim, činjenica je da se Tomašević kandidirao za upravni odbor i nije prošao. I to u više krugova glasovanja. Na kraju je odustao.

- Nije bilo nikakve drame i lomova jer su u upravni odbor izabrani najbliži Tomaševićevi suradnici. Kada je vidio koji su se ljudi kandidirali, sam je odustao jer u sve njih ima povjerenja. Oni trebaju odraditi spajanje s Možemo!, a Tomašević će se posvetiti vođenju grada. To je od početka bio plan – kaže sugovornik blizak gradonačelniku.

No, član stranke koji je prisustvovao online glasanju i skupštini tvrdi da je ipak bilo drugačije. O razlozima nezadovoljstva i tko je kritizirao vodstvo, nije htio govoriti jer to smatra nekorektnim i unutarstranačkim stvarima.

Ali on potvrđuje da Tomašević nije odmah odustao, nego da nije dobio dovoljno glasova. Sustav glasovanja je takav da za ulazak u upravni odbor treba natpolovična većina. Nakon prvog kruga je među 14 kandidata izabran tek jedan od sedam potrebnih članova odbora. - Tomašević je odustao tek nakon petog ili šestog kruga glasovanja jer prethodno nije skupio dovoljno glasova podrške članova za upravni odbor – potvrđuje taj član.

Na kraju su u upravni odbor osim Ivandić i Ivšić, dodatno izabrani Dražen Lučanin, predsjednik gradske četvrti Črnomerec, Marta Kiš, Marijana Rimanić, Daniela Širinić i Marin Živković koji su zastupnici u Skupštini. Navodno je dio stranke nezadovoljan načinom vođenja Zagreba, a dio se protivi i spajanju s Možemo!. Iz stranke su za 24sata poslali i službene odgovore koje portal prenio u cijelosti.

Odgovore potpisuju nove koordinatorice: Iva Ivšić i Marina Ivandić.

Zašto koordinatori više nisu Tomislav Tomašević i Urša Raukar Gamulin?

Tomislav Tomašević i Urša Raukar se nisu zbog svog trenutnog radnog opterećenja ponovno kandidirali za koordinatore stranke Zagreb je naš! Kao koordinatorice stranke izabrane su Marina Ivandić, predsjednica Kluba zastupnika u Skupštini i Iva Ivšić, zastupnica u Skupštini.

Je li točno da se Tomašević kandidirao za Upravni odbor i da nije izabran? Koliko je izbornih krugova bilo?

S obzirom na velik broj kvalitetnih kandidata za članstvo u Upravni odbor stranke, čiji je zadatak osigurati kvalitetan proces spajanja stranke Zagreb je naš! sa strankom Možemo!, Tomislav Tomašević je povukao svoju kandidaturu za člana Upravnog odbora. U Upravni odbor stranke su izabrani Marta Kiš, Marijana Rimanić, Daniela Širinić i Marin Živković, zastupnici u Skupštini, te Dražen Lučanin, predsjednik gradske četvrti Črnomerec. Članovi Upravnog odbora izabrani su nakon sedam krugova glasanja.

Zašto je skupština bila online?

Iako je planirano održavanje redovne Skupštine uživo, Skupština je prebačena u online format zbog članova zaraženih korona virusom te zabrinutosti dijela članova zbog moguće zaraze.

Jesu li točne informacije da Tomašević nije izabran jer postoji nezadovoljstvo u stranci zbog spajanja s Možemo! i uvjeta: da će oni glasati o svakom članu Zagreb je naš!?

Odluka o strateškom partnerstvu i procesu spajanja platforme Zagreb je NAŠ! sa strankom Možemo! donesena je uz veliku podršku članova. U tom smislu novi Upravni odbor ima zadatak osigurati preduvjete za uspješan proces spajanja. Gradonačelnik i njegovi zamjenici bit će na raspolaganju vodstvu stranke ZJN u realizaciji postavljenih ciljeva, kao što će i novi Upravni odbor ZJN nastaviti pružati punu podršku Gradonačelniku u zahtjevnom zadatku transformacije grada.

Zašto tek danas, 10 dana kasnije, službeno objavljujete rezultate? Zašto to nije urađeno ranije?

U četvrtak 22.12. je održan prvi konstituirajući sastanak novog Upravnog odbora Zagreb je naš!, nakon čega su objavljeni rezultati izbora.