Tlo u BiH se treslo i tijekom noći: Sinoćnji potres je bio najjači u BiH u posljednjih pola stoljeća!

Sinoćnji potres koji je pogodio Hercegovinu bio je najjači potres zabilježen u BiH u proteklih pola stoljeća.

Najjači potres koji je ikada zabilježen na području BiH bio je 1969. godine u Banjoj Luci s magnitudom od čak 6,6 po Richteru. Kako piše Večernji.ba, počeo je neobično jakim prethodnim udarom u noći 26. listopada u 2.55 sati, a podrhtavanje se nastavilo do 8:53 sati kada je udario i najjači potres od 6,6 po Richteru.

Inače, Hercegovina je jedno od najtrusnijih područja u BiH. EMSC je objavio i kartu seizmičkih aktivnosti na području BiH. Žute točke, pišu iz Službe, označavaju broj potresa zabilježenih od 1960. godine do danas.

🔎 Regional instrumental seismicity in #Metković. The colored dots represent the #earthquakes that have stroke the region from 1960 to present [historical data from @ISCseism]: pic.twitter.com/DVqq2qdBuN