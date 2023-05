Tko je Vučićev nasljednik? Digao je prašinu izjavom: 'Nikada neću razumjeti Srbe koji idu na more u Hrvatsku'

Novi predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kaže da se politika SNS-a neće mijenjati i da će i dalje biti motor razvoja Srbije. Nakon što je na prijedlog Aleksandra Vučića izabran za novog predsjednika Srpske napredne stranke, Miloš Vučević je dosadašnjem predsjedniku zahvalio na, kako je rekao, 11 godina sjajnog vođenja stranke i borbi za Srbiju i SNS kao motoru razvoja Srbije, piše RTS. Inače sadašnji ministar obrane Miloš Vučević, a nekadašnji gradonačelnik Novog Sada zanimanje javnosti u Hrvatskoj privukao je u kolovozu 2022. kada je u intervjuu za TV Pink rekao kako nikada neće razumjeti Srbe koji odlaze u Hrvatsku na more.

"Ne osuđujem ja nikoga, neka ljetuju gdjegod hoće, ali mora da je gadno i prilično neugodno biti Srbin u Dalmaciji ili negdje na Jadranskom moru u Republici Hrvatskoj obzirom da oni danas slave i pričaju kako su pobijedili i protjerali Srbe", rekao je tada Vučević. "Jedino da ronite cijeli dan, uzmete onu bocu s kisikom i idete dolje pod more pa se pravite da se to ne događa i da su oko vas baš pristojni ljudi te da nije to tako kako se nama čini", dodao je.

Tada mu je odgovorio istarski župan Boris Miletić.

"Pozivam gradonačelnika Novog Sada da i sam posjeti Istru pa će shvatiti ne samo zašto njegovi sugrađani ovdje ljetuju, već i zašto brojni Srbi Istru smatraju svojim domom, kao i brojni pripadnici drugih nacionalnih zajednica. Istra je nadaleko poznata upravo po multikulturalnosti, multietničnosti i suživotu i tim više ovakvu retoriku doživljavamo kao potpuno neprihvatljivu. Svi ljudi dobre volje uvijek su bili i bit će u Istri dobrodošli, bez obzira od kud dolaze", napisao je tada na Facebooku Miletić.