Tko je 60 godina ocu horora na grobu nazdravljao konjakom?

Serijal o ljudima o kojima su ispisane stranice, pa i knjige, po kojima su snimljeni filmovi i serije, a zapravo se o njima zna jako malo, zbog čega su i dobili titulu “misterioznih”, nastavljamo s osobom koja je zaslužna za sliku koju ćete imati u glavi ako zatvorite oči i zamislite prosječnog “pirata s Kariba”. Kapetan Charles Johnson napisao je 1724. knjigu naslova “Opća povijest pljački i ubojstava najzloglasnijih gusara” koja je brzo postala i do danas ostala najvažnijom referencijom kada se govori o kulturi piratstva u 17. i 18. stoljeću.

Njegovi su spisi imali utjecaj na gotovo sve slavne likove gusara u povijesti, od Longa Johna Silvera do Jacka Sparrowa, ali najbizarnije u cijeloj priči jest to što uopće ne znamo tko je bio čovjek koji je stvorio tu sliku. Gusar pod imenom Charles Johnson nije postojao, a u prilog tome da knjigu nije napisao pravi pirat idu i činjenice da u povijesti nema gotovo nijednog koji je znao pisati, zbog čega se danas pretpostavlja kako je autor knjige bio Daniel Defoe, “otac” Robinsona Crusoea. Defoe je navodno dobio zadatak infiltrirati se među pirate te zatim opisati njihov život, a temelji li se to na činjenicama ili fikciji, do danas nije razjašnjeno.

Jednako kao što je ostalo nepoznato tko je bio muškarac kojega je u rujnu 1863. more izbacilo na plažu Sandy Cove u kanadskoj pokrajini Nova Škotska. Obje su mu noge bile amputirane iznad koljena, nije mogao govoriti, nego je tek proizvodio zvukove nalik na životinjske, a jedina riječ koju su mještani uspjeli razaznati bila je – Jerome. Zbog toga su ga nazvali šutljivi Jerome. Unatoč svim tim sakaćenjima, živio je do 1915. godine, a o njemu su snimljena i dva filma. No, tko je bio i kako se pojavio na obali zauvijek će ostati tajna, baš kao i identitet osobe koja je punih 60 godina sudjelovala u ritualu posvećenom piscu koji se smatra jednim od utemeljitelja žanra horora Edgaru Allanu Poeu.

U ranu zoru 19. siječnja 1949., točno na 140. godišnjicu piščeva rođenja, na njegovu grobu u Baltimoreu pojavio se muškarac u crnom kaputu, sa šeširom na glavi i lica prekrivena tamnim šalom. Otvorio je bocu skupocjenog konjaka, nazdravio u Poeovo ime, otpio nekoliko gutljaja, a potom bocu i tri ruže ostavio na piščevu grobu. To je radio sljedećih šest desetljeća, a povremeno bi ostavio i neku poruku. Upravo iz njih dalo se iščitati kako je poruke do 1998. ostavljao jedan muškarac, a tradiciju je zatim nastavio njegov sin, koji je to radio do 2009., odnosno 200. obljetnice Poeova rođenja. Iako je bilo nekoliko pokušaja da se tajanstvenog oca i sina uhvati te identificira, to nikada nije uspjelo, pa je šezdesetogodišnja tradicija ostala obavijena velom tajne, baš kao i velik dio Poeova života.

A potpunom enigmom u javnosti ostao je i identitet, pomalo paradoksalno, najpoznatijeg uličnog umjetnika današnjice koji se svijetu predstavlja kao Banksy. Taj zagonetni Englez globalnu je slavu stekao ispisivanjem satiričnih grafita na zidovima po cijelome svijetu uz pomoć jedinstvenog stila koji je razvio koristeći se šablonama kako bi na brzinu stvorio radove velikog formata. Svaka njegova biografija počinje s “pretpostavlja se da je rođen 1974. u gradiću Yate pokraj Bristola”, a iako se njegovi radovi danas postavljaju u najpoznatijim svjetskim muzejima i dosežu cijene od pola milijuna dolara, on svoj identitet toliko dobro skriva da čak ni njegova obitelj ne zna čime se bavi.

Dokumentarac koji prikazuje Banksyjev život izišao je 2011. i bio nominiran za Oscara, a u njemu saznajemo kako je on zapravo najnedostupniji umjetnik današnjice jer se ne služi tehnologijom ako ne mora, pri čemu jedno vrijeme nije koristio ni mobitel. Iako si je Banksy zaradom od svojih radova osigurao financijski miran život, visoko iznad njega na listi najbogatijih našao se još jedan čovjek čiji je identitet mnogima potpuna nepoznanica. Riječ je o tvorcu najpoznatije svjetske kriptovalute bitcoina, koji se skriva iza pseudonima Satoshi Nakamoto, a i sam posjeduje oko milijun bitcoina, čija je vrijednost veća od sedam milijardi dolara. Nagađalo se kako je Satoshi Nakamoto australski poduzetnik Craig Wright, ali to nikada nije potvrđeno.

