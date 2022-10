Tko će podnijeti teret krize?: Zbog rasta cijena na ulice su izašli građani u 92 zemlje. Naši još nisu

Ustajte vi zemaljsko roblje,/ vi sužnji koje mori glad!/ To razum grmi u svom gnjevu./ Kraj u ognju bukti sad/ Tko trudom sve na svijetu stvara/ Sam nek zgazi vraga svog./ Naš zakon vlasnika sad štiti,/ u ruci silnih krvav mač,/ Pod njime sirotinja pišti,/ On joj stvara bijedu i plač./ U bijesu svome sav je ružan/ Taj kralja novca gnusni soj,/ A svima dužan i predužan,/ Pljačka nam on trud i znoj!/ Što naš rad nam stvori i osnaži/ Otmicom tuđ je zalogaj!/ Al narod od njeg sada traži/ Da vrati krvav zajam taj! ...



Građani Europe su na ulicama. U Francuskoj, Njemačkoj, Belgiji, Italiji, Španjolskoj... Ono što se potkraj 19. stoljeća tražilo uz stihove Internacionale, traži se i danas. I prosvjeduje se protiv istih adresata. Napreduju li uopće društvo i demokracija? Robespierre je govorio da je demokracija država u kojoj narod, vođen zakonima koji su njegovo djelo, sam radi sve ono što može, a preko svojih predstavnika sve ono što sam ne može. U pravu je, sami smo se doveli ondje gdje smo bili prije 150 godina. Nije mu, kao ni narodu, pomoglo što je o tome bio u pravu. Giljotinirani su, svaki na svoj način.