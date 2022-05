Tjedan očuvanja biološke raznolikosti Jadrana Instituta Plavi svijet

Institut Plavi svijet ove godine organizira svoj prvi Tjedan očuvanja biološke raznolikosti Jadrana u periodu od 21. do 28. svibnja. Cilj nam je kroz brojne aktivnosti uključiti i informirati javnost o potrebi očuvanja mora i dupina, kitova i morskih kornjača kao njegovih ključnih dijelova. Tijekom ovog tjedna javnost ćemo upoznati s našim radom kroz predstavljanje naših projekata, seriju predavanja o našem radu i aktivnostima, održavanje terenske nastave za studente te puštanje oporavljene morske kornjače Malin u more. Kroz raznoliki program, 21. svibnja obilježit ćemo Europski dan Natura 2000 područja i proslaviti 30 godina europske Natura 2000 mreže i 30 godina LIFE programa Europske unije, 22. svibnja obilježit ćemo Međunarodni dan biološke raznolikosti, a 23. svibnja obilježit ćemo Svjetski dan kornjača.

Tijekom našeg Tjedna očuvanja biološke raznolikosti pokrećemo i prvi hrvatski BioBlitz. BioBlitz je aktivnost građanske znanosti kojom se pozivaju volonteri i ljubitelji prirode da u određenom periodu pridonesu prikupljanju informacija o opažanjima pojedinih vrsta ili skupina životinja u prirodi, a u našem slučaju morskih sisavaca u Jadranu, kako bi znanstvenicima pomogli utvrditi područja pojavljivanja i obitavanja ili pojavu novih vrsta. Institut Plavi svijet prvi BioBlitz u Jadranu provest će putem nove aplikacije za mobilne uređaje „Marine Ranger“ (dostupna za Android i iOS na www.marine-ranger.org) koju smo izradili u okviru projekta LIFE Delfi sufinanciranog sredstvima programa LIFE Europske Unije i Ureda za udruge Vlade RH. Nakon instalacije aplikacije korisnik treba „prihvatiti“ novu „misiju“ tj. zadatak te dojaviti što više opažanja morskih sisavaca. Za što bolji uspjeh, nadamo se potpori medija u promociji BioBlitza i što većem odazivu volontera, ljubitelja prirode i mora, moreplovaca i ribara koji će dio svog dana provesti aktivno tražeći morske sisavce na moru. Aplikacija svim korisnicima omogućava praćenje tijeka BioBlitza, pregled svih dojava te dijeljenje onih koje su najzanimljivije. Osim toga, aplikacija ima i edukativni dio koji korisnicima olakšava prepoznavanje svih vrsta Sredozemnog mora te daje smjernice za promatrače kako maksimalno iskoristiti susret bez uznemiravanja životinja.

BioBlitz Instituta Plavi svijet započinje na Međunarodni dan biološke raznolikosti, 22. svibnja i traje do 28. svibnja. Ovim putem pozivamo sve koji tijekom ovih predivnih svibanjskih dana borave uz more i na moru da se priključe prvom jadranskom BioBlitzu Instituta Plavi svijet! Naravno, dojave svojih opažanja putem aplikacije možete nastaviti i nakon što BioBlitz završi!

Svjetski dan kornjača, ponedjeljak 23. svibnja, obilježit ćemo puštanjem uspješno oporavljene glavate želve Malin iz našeg Oporavilišta za morske kornjače na Lošinju. Malin je u Oporavilište zaprimljena 16. kolovoza 2021. u izrazito lošem stanju, pothranjena i iscrpljena. Nakon devet mjeseci oporavka, spremna je za povratak u more. Pozivamo stoga sve zainteresirane građane da nam se u 17 sati pridruže na plaži Veli žal u Malom Lošinju i prisustvuju povratku Malin u more. Tijekom puštanja Malin svi zainteresirani moći će saznati i brojne druge informacije o morskim kornjačama kroz razgovor s djelatnicima i volonterima Instituta Plavi svijet.

Foto: Institut Plavi svijet

Oporavilište za morske kornjače Instituta Plavi svijet otvoreno je 2013. te je dodatno opremljeno i unaprijeđeno tijekom provedbe nedavno završenog projekta LIFE Euroturtles sufinanciranog iz EU programa LIFE. Trenutno u Oporavilištu provodimo projekt „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za morske kornjače na Lošinju“ sufinanciranog sredstvima EU iz Kohezijskog fonda. Posebno smo ponosni što smo u more upravo postavili i prvi bazen za provjeru plovnosti i pripremu morskih kornjača za povratak u more. Kontinuiranim aktivnostima opremanja oporavilišta i edukacije djelatnika Institut Plavi svijet nastoji omogućiti što kvalitetniju skrb ozlijeđenih i bolesnih morskih kornjača do njihovog povratka u prirodu.

Kroz provedbu projekata LIFE Delfi i Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za morske kornjače, Institut Plavi svijet osniva Tim za hitne intervencije spašavanja dupina i morskih kornjača. S ciljem osposobljavanja djelatnika Instituta za uspješno zbrinjavanje nasukanih, ozlijeđenih ili u ribarske alate zapletenih dupina i morskih kornjača na Lošinj dolaze članovi Tima za hitne intervencije kod nasukavanja kitova Sveučilišta iz Padove (CERT - Cetacean strandings Emergency Response Team) koji će provoditi obuku djelatnika Instituta za moguće slučajeve hitnih intervencija. Tijekom edukacije, u četvrtak 26. svibnja od 9 sati na plaži Veli Žal u Malom Lošinju biti će održana radionica i pokazne vježbe spašavanja nasukanog dupina koja će biti otvorena za javnost.

Svaki dan od utorka, 24. do četvrtka, 26. u večernjim satima biti će organizirana predavanja za studente, volontere i zainteresiranu javnost o istraživanjima koja u Jadranu provodi Institut Plavi svijet. Osim predstavljanja programa Instituta, predavanja će prikazati istraživanje utjecaja i interakcijama s ribarstvom, upotrebu dronova u istraživanju, prikupljanje uzoraka i mogućnosti korištenja DNK analize u utvrđivanju srodstvenih odnosa, korištenje pasivne akustike, analizu glasanja i utvrđivanje prisutnosti rijetkih vrsta, istraživanja iz zraka i drugih aktivnosti.

U posebnom dijelu aktivnosti koje su namijenjene budućim istraživačima mora, Institut Plavi svijet sa suradnicima održat će terensku nastavu za studente studija Zaštite prirode Sveučilišta Primorska iz Slovenije u okviru predmeta Konzervacijska ekologija morskih sisavaca o metodama istraživanja dupina. Također, za studente Geografskog odjela PMF-a Sveučilišta u Zagrebu te niz školskih grupa na terenskoj nastavi biti će održana razna predavanja.

Tijekom Tjedna očuvanja biološke raznolikosti Jadrana ulaz u Lošinjski edukacijski centar o moru je besplatan. S obzirom da se dio programa odvija na otvorenom i ovisan je o vremenskim prilikama točni raspored programa prvog Tjedna očuvanja biološke raznolikosti Jadrana biti će ažuriran i dostupan na webu - https://www.plavi-svijet.org/tjedan-zastite-bioloske-raznolikosti-jadrana/ i FB stranicama Instituta Plavi svijet - https://www.facebook.com/blueworldinstitute