Zlatni WC i vile dok je tisuće Ukrajinaca bez struje: 'Ovo je mentalitet iz doba SSSR-a'

Ukrajinu je zadesila najveća korupcijska afera u mandatu predsjednika Volodimira Zelenskog. U hodnicima vlasti u Kijevu vlada strah i neizvjesnost što slijedi. “Ogroman je to udar, no najgore je što nisam siguran da je ovo kraj; moguće je da se skandal još razotkriva,” izjavio je za Kyiv Independent pro-vladin ukrajinski zastupnik pod uvjetom anonimnosti. “Predsjedniku bih sada preporučio da poduzme ozbiljne mjere i makne mnoge ljude iz svog okruženja,” dodao je.

Srce skandala je istraga Nacionalnog ureda za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU), koji tvrdi da je Timur Mindič, bliski saveznik Zelenskog, predvodio grupu koja je primala provizije od poslova u sektoru energetske gradnje i nabave, uključujući izgradnju obrane ukrajinske energetske infrastrukture, te prala pribavljeni novac. U objavi na X-u stoji “Zlatni WC nalazi se u jednoj od kupaonica u stanu poslovnog partnera Zelenskog, Timura Mindicha, gdje je, prema izvještajima medija, NABU prisluškivao samog predsjednika. O tome je izvijestio zastupnik Jaroslav Železnjak, koji je pokazao fotografiju, kako tvrdi, iz tog stana. Pokraj WC-a nalazi se zlatni bide.”

U aferu su uključene i druge osobe iz Zelenskijeve vlade, a dvojica ministara, ministar pravosuđa Herman Halushčenko i ministrica energetike Svitlana Hrynčuk, već su podnijeli ostavke. Vrijeme ne bi moglo biti nepovoljnije za Ukrajinu, koja ulazi u najtežu zimu otkako je Rusija pokrenula punu invaziju. Diljem zemlje stanovnici se već suočavaju s kroničnim nestancima struje, a stalno eskalirajući ruski napadi na civilnu infrastrukturu prijete opskrbi električnom energijom, plinom, grijanjem pa čak i vodom.

Na bojišnici, višegodišnji ruski napredak u Donjeckoj oblasti prijeti da u nadolazećim tjednima proguta utvrđeni grad Pokrovsk. Nije stoga iznenađenje da je vijest o tome da se dok vojnici i civili trpe ratne teškoće, neki od moćnika bogate izazvala masovni bijes. “Ovo je mentalitet iz doba SSSR-a – oni na vlasti uvijek žele profitirati iz svog položaja i uvijek pokušavaju nešto ukrasti,” napisala je vojna volonterka Mariia Berlinska u kritičkom komentaru za Ukrainska Pravda.

“Ovaj rat oduzet će najveći dio aktivnih, poštenih i dostojanstvenih ljudi – a većina nas takvi i jest. Teško je vjerovati da u isto vrijeme predsjednikovi prijatelji plaćaju svoje prostitutke, skupe aute i troše stotine milijuna naših novaca na nove vile.” Slični osjećaji mogu se čuti na ulicama Kijeva. “Dok Ukrajinci sjede bez struje 16 sati dnevno, oni peru novac,” rekla je kijevska studentica Elizaveta Demidova za Kyiv Independent.

“To uopće nije prihvatljivo. Mislim da je to mentalitet iz doba SSSR-a – oni na vlasti uvijek žele profitirati iz svog položaja i uvijek pokušavaju nešto ukrasti,” dodala je. Drugi bijes usmjeravaju prema samom Zelenskom, koji, iako do sada nije imenovan u istrazi, teško da će ostati netaknut zbog bliskosti s uključenima. “Naš predsjednik o svemu je znao,” emocionalno je izjavio kijevski turistički vodič Yevhen Makovsky za Kyiv Independent.

Unatoč ozbiljnosti krize koja pogađa ukrajinsko vodstvo, postoji tračak optimizma: činjenica da se vodi istraga pokazuje da su demokratski, istraživački i pravni procesi u zemlji živi i funkcionalni. “Iskreno se nadam da će sljedeći korak pokazati da institucije u našoj državi rade svoj posao, a dokaz za to je da će svaki korumpirani ološ biti kažnjen zakonom, a ne bijesnim i naoružanim ljudima.”

Sama činjenica da istraga NABU uopće postoji u velikoj mjeri rezultat je masovnih prosvjeda tijekom ljeta, nakon što je predsjednik potpisao zakon koji bi praktički uništio dvije ključne ukrajinske protukorupcijske institucije, uključujući NABU. “Da ljudi tada nisu izašli na ulice, ovaj bi kazneni slučaj jednostavno bio zatvoren,” rekao je 24-godišnji veteran Liubomyr Dmytryshyn za Kyiv Independent.

U tom slučaju vlada je popustila i vratila obje institucije, no Ukrajina, sa svojom 33-godišnjom mladom poviješću, prepuna je primjera krvave cijene koju je narod morao platiti za demokraciju, ponajviše tijekom Revolucije EuroMaidan 2014. godine i kontinuirane borbe protiv Rusije. “Prolazimo kroz bolan proces shvaćanja vrijednosti naše države – od osobnog preživljavanja do spoznaje da je izvor moći u ljudima koji prosvjeduju s kartonskim pločama,” rekao je Architect, 32-godišnji operater drona u ukrajinskim oružanim snagama za Kyiv Independent.

Ovaj stav podržala je i Oleksandra Matviichuk, odvjetnica za ljudska prava i dobitnica Nobelove nagrade, koja je na Facebooku korupciju usporedila s rakom. “Rak treba otkriti, najbolje u ranoj fazi. Protiv njega se može i treba boriti. U svjetlu nedavnih vijesti, ohrabruje me primjer ljudi koji su jednostavno pošteno obavljali svoj posao,” rekla je, dodajući: “Baš kao i mnogi, neću odustati.”

Sudac Denys Kovalenko izjavio je za Kyiv Independent da iako ga vijesti “ljute,” ljudi ne bi smjeli izgubiti fokus i biti odvučeni od borbe protiv Rusije. “Moramo razgovarati o tome kako pomoći vojsci, kako prikupiti sredstva i kamo ih usmjeriti. A korupcijom trebaju rješavati tijela koja se time bave,” rekao je. No, bez obzira na to hoće li ukrajinski kotači pravde funkcionirati kako treba, mnogi se brinu da bi reputacijska šteta od skandala mogla utjecati na međunarodnu potporu.

Taras Chmut, voditelj humanitarne fondacije Come Back Alive, vjeruje da to neće utjecati na potporu pojedinaca u inozemstvu, jer razumiju da “doniraju vojnicima, a ne državi.” Ipak, zabrinut je zbog reakcije zapadnih političara. “Pitanje korupcije u Ukrajini uvijek se otvara na međunarodnim sastancima. Negativna reakcija na političkoj razini bila bi loša jer bi narušila povjerenje naših partnera – a to je problematično,” rekao je za Kyiv Independent.

Kijevska volonterka Maria Berlinska komentirala je zabrinutost da bi skandal mogao ugroziti zapadnu podršku Ukrajini. “Moj komentar je vrlo jednostavan: Europa i dalje mora podržavati Ukrajinu, jer inače će oni biti sljedeći – i bit će uništeni,” poručila je.