Amerikanci sankcionirali dvije ukrajinske tvrtke. Tvrde da su pomogle Iranu

Dvije tvrtke registrirane u Ukrajini koje su navodno pomogle u opskrbi komponentama za iranske dronove Shahed su među 32 osobe i subjekta koje je američko Ministarstvo financija sankcioniralo 12. studenog. Širi paket sankcija usmjeren je na lance opskrbe koji podržavaju iranske balističke projektile i zrakoplovni sektor. To uključuje i agente za nabavu iranskih dronova Shahed. Sankcije su usmjerene na 32 pojedinca i pravne subjekte, koji obuhvaćaju osam zemalja, uključujući Ukrajinu.



Dvije ukrajinske tvrtke koje su meta sankcija su Ekofera i Imperative Ukraine, za koje američko Ministarstvo financija tvrdi da su ukrajinske frontovske korporacije koje posluju pod "iranskim agentom za nabavu Bahramom Tabibijem". Prema podacima Ureda za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva financija (OFAC), tvrtke su formirale mrežu koja je isporučivala indikatore položaja i magnetometre tvrtki HESA - dizajneru i proizvođaču dronova tipa Shahed koje je Rusija koristila za napad na Ukrajinu. Iran je počeo prodavati Shahede Rusiji u drugoj polovici 2022. Rusija je 2023. počela proizvoditi vlastite domaće kopije, poznate pod nazivima modela "Geran" i "Gerbera";, iako se njihov stvarni sastav uvelike razlikuje. OFAC-ove sankcije blokiraju transakcije između američkih osoba i financijskih institucija te određenih osoba ili pravnih subjekata.