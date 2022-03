Tinejdžer koji je izluđivao Muska sada prati letove ruskih milijardera

Tinejdžer koji je postao poznat po praćenju privatnog aviona milijardera Elona Muska putem Twittera ima novu metu - ruske oligarhe.

Jack Sweeney, 19-godišnji student IT-a na Sveučilištu Central Florida, otvorio je novi račun na Twitteru na kojem prati letjelice ruskih milijardera u trenucima dok se oni suočavaju sa sve većim međunarodnim pritiskom zbog invazije Rusije na Ukrajinu.

Twitter račun, nazvan Russian Oligarch Jets, prikazuje vrijeme i karte kada i gdje polijeću i slijeću privatni zrakoplovi nekih od najvećih ruskih milijardera. Imao je više od 100.000 pratitelja u utorak do podneva po srednjoeuropskom vremenu.

Alexander Abramov's Jet D-APGS Took off from London, England, GB. pic.twitter.com/SsiYfkINLr