TikTok se vratio nakon samo nekoliko sati zabrane

TikTok je objavio kako su u Sjedinjenim Državama digli zabranu aplikacije. Milijuni Amerikanaca ponovno imaju popularnu mrežu nakon svega nekoliko sati zabrane, a povratak platforme je omogućio Trump. Naime, TikTok je večeras kazao kako su u "procesu" vraćanja usluge nakon što se aplikacija ugasila.

STATEMENT FROM TIKTOK: In agreement with our service providers, TikTok is in the process of restoring service. We thank President Trump for providing the necessary clarity and assurance to our service providers that they will face no penalties providing TikTok to over 170…

U objavi na X-u su se zahvalili novoizabranom američkom predsjedniku i obećali kako će s njime raditi na tome da aplikacija bude dostupna na duže staze. Trump je na Truth Socialu danas objavio kako "neće dopustiti da TikTok ostane u mraku" te kako će vratiti TikTok nakon što preuzme dužnost predsjednika SAD-a.

I’m asking companies not to let TikTok stay dark! I will issue an executive order on Monday to extend the period of time before the law’s prohibitions take effect, so that we can make a deal to protect our national security. The order will also confirm that there will be no…