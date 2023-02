Potražni pas poginuo tijekom potrage, Meksikanci se opraštaju od njega: 'Duboko žalimo zbog gubitka'

Meksički pas Proteo, koji je u Turskoj pomogao u pronalasku preživjelih ispod ruševina, poginuo je tijekom potrage. "Duboko žalimo zbog gubitka našeg velikog suputnika, psa Protea", objavilo je u nedjelju na Twitteru meksičko Ministarstvo nacionalne obrane. Dodali su i da je ispunio svoju misiju kao član meksičkog izaslanstva u pomoći Turskoj.

On je bio jedan od 16 potražnih meksičkih pasa koji su prošlog tjedna poslani u Tursku. Zbog čestih potresa u Meksiku, ta zemlja ima visoko specijalizirane i obučene pse za potragu i spašavanje. U Proteovu čast u Turskoj je održana i memorijalna svečanost.

Memorial ceremony was held for the Mexican search & rescue dog Proteo in Türkiye.



Proteo passed away while trying to save 2 people under the rubble. pic.twitter.com/qWqkDXfWxB