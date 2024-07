Temperature idu preko 37 °C, evo gdje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom

Pretežno je sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. U unutrašnjosti su uz umjeren i jak razvoj oblaka u drugom dijelu dana vjerojatni lokalni pljuskovi s grmljavinom, posebice na istoku moguće i jače izraženi, vremenska je prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu, uz temperature veće od 37.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, uz obalu prijepodne pa ponovno krajem dana i bura, podno Velebita i jaka. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 37 stupnjeva Celzijusovih, u Dalmaciji mjestimice malo viša.

Pretežno sunčano. U unutrašnjosti ponegdje jači razvoj oblaka, moguće i lokalni pljuskovi s grmljavinom, posebno na istoku. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, sredinom dana i popodne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 28 °C. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 °C, u Dalmaciji malo viša.

