'Tehnologija će olakšati korisnicima da pronađu ono što žele naručiti'

Integrirajući nove mogućnosti u aplikaciju, Glovo je svojim korisnicima ponudio više od samo naručivanja jela. S ciljem da zadovolje sve veće zahtjeve korisnika u aplikaciju su integrirali društvene alate te ju obogatili multimedijskim dodacima. Korisnici će se sada moći povezivati te imati uvid u to što njihovi prijatelji naručuju i kako su ocjenjivali restorane. To bi trebalo mnogobrojnim neodlučnim korisnicima omogućiti da lakše odaberu što će naručiti. Tu je i mogućnost restorana da uz pomoć snimanja pripreme jela privuku više korisnika. Ove su novosti trenutno dostupne samo korisnicima u Španjolskoj, a što očekuju od korisnika i što korisnici mogu očekivati od Glova upitali smo Daniela Alonsa, glavnog direktora za proizvode.

- Očekujem da će ove značajke, ove fotografije, videozapisi i društvena mreža pomoći našim korisnicima kod naručivanja. Zato smo ove tri stvari ukorijenili u jedan jasan korisnički problem, a to je da mnogi prilikom ulaska u aplikaciju ne znaju što bi naručili. Moje je očekivanje da će možda sve tri stvar ili jedna od njih pomoći korisnicima da stvarno donesu odluke kod naručivanja. To je moje očekivanje. Njihovu uspješnost mjerit ćemo na temelju angažmana korisnika. Gledaju li korisnici videozapise, imaju li dodane prijatelje, postavljaju li vlastite fotografije... To će biti mjerilo uspjeha - kazao je Alonso.

Kazao je kako je prerano govoriti o tome koliko su uspješne te implementacije. - Problem s time je što postoji mnogo novosti. Prvi dan će korisnici možda gledati video i možda ih drugi dan nitko neće gledati. Ne želim odmah proglasiti nešto uspješnim. No, ono što sam do sada vidio kada je u pitanju video je da izgleda privlačno. Izgleda da ih ljudi vole gledati. Što se tiče fotografija, stalni korisnici koji puno naručuju ih postavljaju. Vidim da se to događa i među zaposlenicima. Što se tiče društvene mreže, mislim da je prerano o tome govoriti jer mi radimo kao zaposlenici, a zaposlenici imaju sve svoje prijatelje koji su zbog njih saznali za to. Iskustva iz Španjolske će nam pokazati kako stojimo s tim - rekao je.

VEZANI ČLANCI

Kako će restorani reagirati na snimanje hrane koju pripremaju. Hoće li ti biti preveliki zalogaj za njih i planiraju li im možda ponuditi svoje usluge kod kreiranja takvog sadržaja? Alonso kaže da je reakcija velikog broja restorana bila pozitivna.

- Za sada želimo dati slobodu svakom restoranu da radi ono što misli da je najbolje za njih. Ono što im možemo pomoći u budućnosti je omogućiti im da angažiraju neku agenciju koja će im pomoći kod kreiranja sadržaja. Ali, kad gledam videozapise u aplikaciji, bilo koji partner iz velikih multinacionalnih kompanija ili nekih malih restorana uspjeli su napraviti video jer se radi o okomitoj snimci s minimalnim zahtjevima. Nije potrebna sofisticirana oprema. Poruka je da jednostavno pokažu svoja jela i što kuhaju. Sam proces uređivanja danas je olakšan i ljudi uređuju videozapise na iPhoneu čak i bez potrebe da pale računala. Bilo je mnogo ljudi koji su mi na početku govorili 'Daniel, to neće uspjeti jer restorani neće snimati videozapise' ili 'restorani ne znaju kako to učiniti ili to je zahtjevno'. To je ono što mi trenutno radimo. Provodimo posebnu istragu - rekao je dodajući da je odaziv u Barceloni i Madridu bio dobar.

Upotreba umjetne inteligencije, pojava autonomnih vozila, upotreba dronova u dostavi.. Alonsa smo pitali i gdje vidi Glovo za pet godina kada je u pitanju tehnologija i što bi se sve moglo koristiti.

- Prvo, mislim da će tehnologija olakšati korisnicima da pronađu ono što žele naručiti. Druga stvar, mislim da će dostava dronom i sve te nove metode dostave u potpunosti ovisiti o regulaciji. Regulatori u svakoj zemlji će odlučiti što se to može koristiti ili ne može. Dakle, napredak tehnologije ovisit će o regulaciji. Zatim, kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, mislim da ćemo je koristiti jer nam je potrebna, a ne samo zato što trebamo koristiti tehnologiju. Ne samo da možemo kazati da koristimo tehnologiju, već zato što nam je puno lakše riješiti neki problem. Možda su sljedeće iteracije umjetne inteligencije povezane s pomaganjem u donošenju odluka - rekao je Alonso.