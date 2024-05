Talijanska novinarka, dobitnica 20. Zlatne penkale: Hrvatska je mnogo više od obale, zaleđe krije velika iznenađenja

Među 33 dobitnika ovogodišnje jubilarne 20. Zlatne penkale , priznanja koje Hrvatska turistička zajednica dodjeljuje stranim novinarima, travel blogerima i influencerima za ponajbolje priloge o turističkoj Hrvatskoj, talijanska je novinarka Licia Colò. Plaketa je otišla u ruke popularnoj televizijskoj novinarki za četrdesetominutnu reportažu iz Like, o Plitvicama, Rastokama, Gospiću, Kuterevu, Nikoli Tesli i Smiljanu. Reportaža je objavljena na poznatoj talijanskoj nacionalnoj televiziji TV LA 7, koju prati više od pola milijuna gledatelja, a uskoro slijede novi nastavci o Zadru, Pagu, NP-u Krka te Splitu. Autorica je u Dubrovniku, u kojem je sinoć održana dodjela HTZ-ovih priznanja, a za Večernjakove čitatelje govori što je najviše fascinira kod nas, zašto njezini sunarodnjaci vole Hrvatsku , jesu li Talijani zamjerili lanjska poskupljenja na našem Jadranu itd.

Je li snimanje vaše emisije bio prvi posjet Hrvatskoj?

– Ne, nije to bio moj prvi boravak u Hrvatskoj. Zapravo vratila sam se na mjesto koje sam posjetila prije nekoliko godina, mislim 2018., kada sam prvi put došla na Plitvice, koje su me oduševile. Tada sam bila u posjetu zbog snimanja reportaže za TV kuću RAI, kanal RAI 2, a vidjela sam samo dio parka, ali i to me fasciniralo. Već tada odlučila sam da ću se vratiti, a želja mi se ispunila prošle godine i taj put obišla sam i vidjela sve.

Koliko ste znali o Hrvatskoj prije dolaska?

– Najiskrenije, nisam puno znala o hrvatskom narodu i Hrvatskoj općenito. Ali, prije putovanja moj urednički tim za mene uvijek pripremi cijeli niz istraživanja i sadržaja o zemlji u koju putujem. Ono pak što sam o Hrvatskoj znala otprije, nažalost, vratilo me u rat koji se ovdje dogodio. Stoga, mogla bih reći da sam u glavi imala prilično dramatične slike i informacije. Međutim, kada sam stigla u vašu zemlju, to se potpuno promijenilo, ružne slike zamijenile su lijepe.

Što vas se najviše dojmilo?

– Uh, doslovno sam se zaljubila u Hrvatsku. I to iz više razloga. Prije svega, strastvena sam ljubiteljica prirode i okoliša, a u vašoj zemlji otkrila sam prekrasnu prirodu. Još kad sam 2018. bila na Plitvicama, posjetila sam i Kornate i još neka mjesta. Vaši otoci pravo su mi otkriće, prekrasni su i posebni zato što nisu pretjerano eksploatirani. Kad sam se lani vratila i napravila puno opsežniju turu, shvatila sam da osim divne prirode imate i prekrasne gradove, prije svega Split, ali i Zadar te brojna druga mjesta koja smo posjetili. Jedno ljepše od drugog! I iznad svega, vidjela sam zemlju koja doživljava snažan turistički uzlet, s ljudima koji su posvuda bili vrlo ljubazni, izrazito gostoljubivi. Nažalost, danas su dobrodošlica i osmijesi postali rijetkost i stoga me se to naročito dojmilo…

Talijani spadaju među najbrojnije hrvatske goste, godišnje ih bude oko milijun, što vaši sunarodnjaci govore o Hrvatskoj?

– Ljudi koji su mi govorili o Hrvatskoj uvijek su se jako fokusirali na bogatstvo njezine obale, mnogi su isticali i činjenicu da je zanimljiva za ljetovanje zato što je jeftinija od mnogih talijanskih destinacija, a na kraju su uvijek spominjali i gostoprimstvo. Ali, nakon što sam i sama nedavno posjetila Hrvatsku, na sve to mogu dodati da je Hrvatska mnogo više od prekrasne obale. Zaleđe krije velika iznenađenja, ne samo Plitvice, koje su poznate u cijelom svijetu, već ima i puno, puno drugih sjajnih lokacija. Ali, ponavljam, ljubaznost domaćina u svemu tome važna je dodana vrijednost.

Lani su strani mediji dosta pisali o poskupljenjima na hrvatskome moru, koliko su cijene Talijanima važne i jesu li raspoloženi za putovanja?

– Riječ je o temi koja jako pogađa današnje stanovništvo svagdje, jer kada netko odlučuje kamo će na odmor, prije svega mora voditi računa o tome koji budžet ima na raspolaganju. Stoga je činjenica da je Hrvatska bila povoljna uvijek predstavljala dodatnu vrijednost. Ali, ne vjerujem da povećanje cijena može bitno promijeniti predodžbu koju Talijani imaju o Hrvatskoj, a to zapravo pokazuje i velik broj posjetitelja koji i dalje dolaze u vašu zemlju. Osim toga, gospodarska kriza prilično je generalizirana i poskupljenja su razumljiva. Ako se događaju nama u Italiji, bilo bi čudno da se ne dogode i u drugim europskim destinacijama, poput Hrvatske na primjer.

Gdje vidite Hrvatsku u odnosu na mediteranske konkurente?

– Na to mi je preteško odgovoriti, a i ljestvice su vrlo, vrlo subjektivne…

Zlatna penkala održava se u Dubrovniku, najpoznatijem hrvatskom turističkom brendu, što je za vas osobno broj jedan hrvatskog turizma?

– Bez ikakve dvojbe, Plitvička jezera. To je jedan od najljepših parkova koje sam vidjela u cijelom svijetu.

Gdje ljetujete?

– Možda će zvučati čudno, ali ne idem na more. S obzirom na to da sam zbog posla stalno na putu, ne volim putovati na odmor i zato se najradije "uvalim" u našu malu obiteljsku kuću na planini. Izoliram se od svega na nekoliko dana i to mi je idealan odmor.

