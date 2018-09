'Bol je neopisiva': tajkunova kći (15) preminula zbog alergijske reakcije na sendvič

Kći (15) tajkuna koji se bavi proizvodnjom igračaka preminula je nakon alergijske reakcije na sendvič na letu iz Londona za Nicu, a njezina obitelj zahtijeva odgovore od British Airwaysa.

Natasha Ednan-Laperouse srušila se na letu nakon što je u zračnoj luci Heathrow kupila sendvič od artičoka, maslina i tapenade, piše The Sun. Sve to dogodilo se još u srpnju 2016. godine, no u britanskim medijima aktualna je tema jer se idućeg tjedna očekuje istraga u kojoj će svjedočiti i šefovi Pret a Manger, trgovine u kojoj je sendvič kupljen. Istraga bi mogla pojačati označavanje namirnica kako bi se izbjegle slične nesreće.

Natashin otac Nadim, vlasnik tvrtke Wow Toys iz Fulhama, pokušao ju je spasiti dajući joj lijekove, ali nije joj bilo spasa - preminula je u bolnici u Francuskoj.

- Moja supruga, sin i ja još uvijek se pokušavamo priviknuti na život bez naše omiljene djevojčice. To je svakodnevna bitka, a bol je neopisiva - rekao je Nadim.

Natashi je pozlilo oko 7.50 sati tog 17. srpnja 2016. Doživjela je promjene na koži, a otac joj je dao lijekove za alergijske reakcije. Međutim, počela je hiperventilirati i stanje joj se nastavilo pogoršavati. Liječnik na letu dao joj je adrenalin, a Natasha je izgubila svijest i doživjela srčani udar. Unatoč svemu zrakoplov nije skrenut i sletio je u Nicu nakon sat i 50 minuta leta. Natasha je odmah prevezena u bolnicu, ali je proglašena mrtvom istog dana.

- Sve što kažemo i činimo podsjetnik je da više nije s nama, njezina prazna soba, školska uniforma u ormaru, njezina torba spakirana za odmor u Nici koja nikad nije raspakirana - rekao je Natashin otac.

