Svjedokinja: Djevojčica je ležala, a dječaci su vikali 'upomoć'. Čekali smo hitnu 15 minuta

Devetogodišnja djevojčica koja je u subotu teško ozlijeđena kada joj je na glavu u centru Sinja pao kamen s kuće, operirana je u splitskom KBC-u te je u tijeku intenzivno liječenje, izvijestili su iz tog KBC-a.

"U ovom trenutku nemoguće je prognozirati ishod liječenja. Sedirana je i nakon anesteziološkog postupka ostat će neko vrijeme na respiratoru jer je to normalna procedura nakon ovako dugih i teških operacija", rekao je novinarima Josip Krnić, pročelnik objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Split.

Pojasnio je da se radi o teškoj ozljedi glave i kosti te je bila potrebna neurokirurška operacija. Dodao je i kako sada počinje intenzivno liječenje koje će se nastaviti u idućim danima. "Protokom vremena moći ćemo reći opseg ozljede i vidjeti koje su moguće komplikacije," kazao je Krnić. Djevojčici koju je ozlijedio kamen s kuće tijekom udara bure u Sinju, večeras je posjetio sinjski gradonačelnik Miro Bulj.

Reporterka RTL-a razgovarala je sa svjedokinjom nesreće, Mijom Šušnjarom koja je kazala da je oko 10 sati pri dolasku doma čula jak udarac i da kada je izašla na balkon vidjela srušeno stablo te je mislila da je to uzrok udarca. "Kad sam htjela ući u kući čula sam zapomaganje djece i kad sam se nagnula na prozor vidjela sam o čemu se radi. Djevojčica je ležala na podu ozlijeđena, a dva dječaka su trčala jer nisu znali što se događa i samo su vikali 'upomoć", rekla je.

Nadodala je kako su ona i slučajni prolaznik bili uz djevojčicu oko 15 minuta dok nije došla Hitna pomoć. "U trenutku kad smo shvatili da je već prošlo neko vrijeme i da leži na hladnom betonu, i da kao majka to ne bih svome djetetu dopustila, uzeli smo je na ruke i čekali Hitnu. S obzirom na to da je ovdje na ulazu bilo par automobila, iako ne bi trebali biti parkirani, to je sprječavalo ulaz Hitnoj. Ja i gospodin smo curicu na rukama nosili na izlaz i kad je Hitna došla, predali smo", ispričala je.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Pročelnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijema dao je izjavu za medije, u splitski KBC stigao je i gradonačelnik Bulj