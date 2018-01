Imao sam informaciju da ću biti napadnut. A onda sam 'štangiran'

Ivan Tolić, rođak Stipana Ivića (37), za čije se ubojstvo na zagrebačkom Županijskom sudu sudi Mirku Mariću (39), svjedočio je u nastavku tog suđenja. Prema optužnici, Marić je Ivića ubilo lani 7. svibnja na parkiralištu ispred noćnog kluba Element u zagrebačkom naselju Španskom.

Prethodno ga je satima čekao na kiši, a nakon što je Ivić došao, prišao je njegovom vozilu i u Ivića ispalio nekoliko hitaca. Potom je pobjegao te se nakon par sati sam predao policiji, a Ivić je od zadobivenih ozljeda umro nakon par dana u bolnici.

Motiv ubojstva navodno je bio Marićev strah od Ivića, a obitelji Ivić i Marić mjesecima prije i poslije toga su se sukobljavale, kriveći jedni druge za paleže vozila i premlaćivanja. Jedan od onih koji je bio premlaćen bio je i Tolić, koji je taj događaj spomenuo u svom iskazu.

- Kada je ovaj postupak počeo, dobio sam informaciju da ću biti napadnut. O tome sam obavijestio Odjel organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke jer sam znao tko je naručitelj i koliko je to plaćeno. Napali su me 31. listopada 2017. u klasičnoj sačekuši. Prvo su me posprejali po očima, a onda sam “štangiran”.(pretukli su ga metalnom šipkom, op.a.). O svemu tome imam i liječničku dokumentaciju. Imao sam i informaciju da je iz Banja Luke naređeno ubojstvo Ivka Ivića (brat ubijenog Stipana, op.a.), te da je počinitelj trebao biti iz Mrkonjić Grada. Nakon te informacije, policija češće obilazi adresu stanovanja Ivka Ivića. Što se tiče ubojstva Stipana Ivića, Mirko Marić je napravio to što je napravio i ja se ne mirim s tim. Bio sam u šoku kad sam čuo tko je počinitelj i mislim da iza toga stoje neki nalogodavci - kazao je Tolić.

Toliću su predočeni iskazi svjedoka koji su ranije saslušani te koji su tvrdili da ga se boje. Jedan od tih svjedoka je iskazivao da mu je u vozilo podmetnuta droga. Drugi da mu je zapaljeno vozilo. Obojica smatraju da je iza toga stajao Stipan Ivić, a jedan je kazao i da je Tolić svojevremeno tvrdio da je “Ivić opasniji i od Vjeke Sliška te da oni nemaju pojma s kim su se zakačili”.

- To nije točno. Stipan Ivić je bio korektan dečko, sportaš, a sada kada ga nema lako je sve svaliti na njega. Nakon što je Ivko Marić (rođak optuženog Marića, op.a.) pretučen, čuo sam da se za to tereti Stipan Ivića, a kada je nađen muškarac koji se za to sumnjičio, od njega se tražilo da kaže da je Stipan to naručio. Još jednom mogu ponoviti da smatram da iza Ivićeva ubojstva stoji i naručitelj - kazao je Tolić nakon što su mu predočeni iskazi ranije saslušanih svjedoka.

Mirko Marić je inače povremeno pjevao u Ivićevim klubovima, no u njima nije nastupao par mjeseci prije ubojstva. Tolić je kazao da je Marićev i Ivićev odnos bio korektan.

- Nikada nisu bili u sukobu. Marić čak nije želio ni uzimati novac od Ivićevih prijatelja, ako su ga ovi željeli počastiti - kazao je Tolić, koji je nekada radio u MUP-u. S bivšim poslodavcem se spori godina, jer je suspendiran nakon što je protiv njega podignuta kaznena prijava koja je u međuvremenu i odbačena.