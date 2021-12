Svim mladim poduzetnicima država bi trebala ponuditi i novac i stabilno okruženje

Posljednjih deset godina državne potpore za pokretanje vlastitog biznisa dobilo je oko četrdeset tisuća nezaposlenih građana! Država je u početku dijelila dvadesetak tisuća kuna, no tijekom godina ta se potpora povećavala da bi od iduće godine došli do iznosa od 200 tisuća kuna za samozaposlene povratnike iz EU, 150 tisuća kuna za “zelene biznise”, a do 130 tisuća za sve ostale.

Gdje je tih 40 tisuća novopečenih poduzetnika danas, ne zna se točno, no neke analize (istraživanje Srhoj, Žilić) sugerirale su da se nakon prve godine ugasilo pet posto pokrenutih biznisa, nakon druge 25 posto, a nakon treće svaki treći. Podaci o neuspjelim biznisima pokrenutim državnim potporama čak su i nešto bolji od poslovne sudbine ostalih startup poduzetnika koji su ulazak u poslovnu avanturu financirali vlastitim sredstvima.

Udio zatvorenih nakon druge ili treće godine kod njih je nešto viši, no pokazalo se da oni koji ostanu imaju kvalitetnije poslovne rezultate. Poduzetnici iz opredjeljenja u pravilu su uspješniji od onih koji ulaze u poslovne vode iz nužde ili privučeni poticajima. Prema kriteriju preživljavanja mjera se smatra uspješnom, a osim što zaposle sebe jedan dio mladih poduzetnika zapošljava i druge. Da od tih 40 tisuća samozaposlenih dobijemo samo četrdeset uspješnih, poput IT-jevaca koji su 90-ih i 20-ih krenuli ih garaža, “puna šaka brade”.

Ove je godine preko burze novac za samozapošljavanje dobilo oko četiri tisuće nezaposlenih, a samo u studenome njih 756. Iduće će godine brojevi sigurno biti veći jer u igri je poveći iznos. Plenkovićeva je Vlada posebno darežljiva prema povratnicima iz EU (pitanje je zašto ne i iz drugih država), kojima će za pokretanje biznisa pokloniti dvije i pol prosječne godišnje plaće.

Važan je to kapital i za puno bogatije zemlje od naše pa se može očekivati da će dio migranata prepoznati dobru priliku i iskoristiti je. Iskustva onih koji su otišli posljednjih sedam-osam godina različita su: niti je kod nas sve crno niti je drugdje sve bijelo. Dio ljudi posljednjih se mjeseci vratio i bez poticaja, tako da ne treba sumnjati da će ponuda mnoge potaknuti na razmišljanje, pa i na akciju.

No svim bi mladim poduzetnicima, uz novac koji pritječe i iz europskih fondova, država trebala ponuditi i kvalitetnu stručnu pomoć, ali i stabilno okruženje za poslovanje. Svi koji posluju tvrde da im je kapital manji problem od česte promjene propisa, komplicirane administracije, sporog i kontradiktornog pravosuđa, korupcije...