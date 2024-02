Svijet je korak bliže snu o neograničenoj energiji: 'Postigli smo stvari koje nikad prije nismo'

Nuklearna fuzija proizvela je dosad najviše energije u jednom eksperimentu, u laboratoriju JET sa sjedištem u Velikoj Britaniji., dovodeći svijet korak bliže snu o neograničenoj, čistoj energiji, piše BBC. Nuklearna fuzija je proces koji daje energiju zvijezdama. Znanstvenici vjeruju da bi mogla proizvesti goleme količine energije bez zagrijavanja atmosfere. Europski znanstvenici koji su radili u laboratoriju rekli su da su "postigli stvari koje nikad prije nisu".

Rezultat je postignut u posljednjem eksperimentu laboratorija nakon više od 40 godina istraživanja fuzije. Nuklearna fuzija je proces koji daje energiju Suncu. U tom procesu, parovi sićušnih čestica, atoma, zagrijavaju se i spajaju kako bi napravili jednu težu česticu koja oslobađa korisnu energiju. Ako se uspješno poveća na komercijalnu razinu, mogle bi se proizvesti beskrajne količine čiste energije bez emisija ugljika. I ono što je ključno, za razliku od vjetra i solarne energije, ne bi bila prepuštena na milost i nemilost vremenskim uvjetima.

Međutim, dr. Aneeqa Khan sa Sveučilišta u Manchesteru kaže da to nije jednostavno. “Da bi došlo do fuzije atoma na Zemlji, potrebne su nam temperature deset puta veće od Sunčeve – oko 100 milijuna Celzija, a potrebna nam je i dovoljno velika gustoća atoma dovoljno dugo vremena”, objasnila je. Pokusi su proizveli 69 megadžula energije u pet sekundi. To je dovoljno energije za samo četiri do pet toplih kupki - dakle, nije puno, piše BBC. Svijet je još daleko od elektrana na nuklearnu fuziju, ali sa svakim eksperimentom je korak bliže.

Profesor Stuart Mangles, voditelj Zajednice za istraživanje svemira, plazme i klime s Imperial Collega u Londonu, rekao je: "Novi rezultati JET-ovog finalnog rada vrlo su uzbudljivi". "Ovaj rezultat doista naglašava snagu međunarodne suradnje i ne bi bili mogući bez rada stotina znanstvenika i inženjera iz cijele Europe." Postrojenje Joint European Torus (JET) izgrađeno je u Culhamu u Oxfordu kasnih 1970-ih i do kraja prošle godine bilo je najnapredniji svjetski eksperimentalni fuzijski reaktor. Svi eksperimenti prestali su u prosincu.

Reaktor je trebao biti operativan samo desetak godina, ali ponovljeni uspjesi doveli su do produljenja njegovog životnog vijeka. Danas objavljeni rezultat trostruko je veći od onoga što je postignuto u sličnim testovima 1997. godine. Profesor Ambrogio Fasoli, voditelj programa u EUROfusionu, rekao je: "Naša uspješna demonstracija... ulijeva veće povjerenje u razvoj fuzijske energije. Osim postavljanja novog rekorda, postigli smo stvari koje nikada prije nismo uspjeli i produbili naše razumijevanje fizike fuzije".

