Sve veći broj radnika prijavljuje poslodavce zbog neisplate plaća: 'Rekli su mi da ih ne zovem više i neka krepam od gladi!'

Priznajem sve to za što me teretite. Žao mi je. Bio sam neiskusan i nisam se snašao u toj situaciji. Spreman sam snositi posljedice. Podmirio sam potraživanja svojih radnika koja su navedena u optužnici, onako kako su navedena u optužnici. Oni su sa mnom išli do javnog bilježnika i potpisali su da su moja potraživanja prema njima podmirena. Ako me osudite na rad za opće dobro, spreman sam to odraditi ili u svojoj struci ili negdje gdje mi sud to odredi. Takvo što nikada ne bih ponovio. Ne namjeravam više činiti kaznena djela. Prije nego što sam bio direktor tvrtke, nikada nisam imao tvrtku. Nisam bio član uprave neke tvrtke i nisam imao iskustva... Nije mi sporan ni novčani iznos koji mi se treba oduzeti, kako je u optužnici navedeno. Zaposlit ću se i u cijelosti namjeravam podmiriti tu štetu. Tako se skrušeno branio M. S., optužen i nepravomoćno osuđen za više kaznenih djela uključujući i neisplatu plaća dvojici svojih radnika.