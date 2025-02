Sve najšokantnije izjave Trumpa i Zelenskog tijekom svađe u Bijeloj kući

Važni susret američkog predsjednika Donalda Trumpa s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim danas se pretvorio u neviđenu žestoku svađu usred Bijele kuće. Situacija je počela izmicati kontroli nakon otprilike 40 minuta susreta, kada je ukrajinski predsjednik izjavio da je potpisao sporazume s Putinom, ali mu i dalje ne može vjerovati jer je "ubojica". Napetosti su potom eskalirale u Ovalnom uredu, a potpredsjednik SAD-a J.D. Vance također se umiješao, oštro ukorivši Zelenskog. Donosimo najeksplozivnije izjave iz sukoba koji sada prijeti zasjeniti razgovore o primirju u ratu između Rusije i Ukrajine.

"Kockate se s Trećim svjetskim ratom" Predsjednik Trump dramatično je optužio Zelenskog da se kocka sa životima milijuna ljudi u jednom od najnapetijih trenutaka sastanka. Njegovi su komentari uslijedili nakon što je Zelenski odbio Trumpov prijedlog da postigne kompromis s Putinom nakon tri godine rata. "Kockate se sa životima milijuna ljudi," Trump je povikao na ukrajinskog lidera.

"Kockate se s Trećim svjetskim ratom, a ono što radite je vrlo nepoštovanje prema ovoj zemlji – prema ovoj zemlji."

"Budite zahvalniji" Trump je jasno dao do znanja tijekom sastanka da očekuje veću zahvalnost od Zelenskog za pomoć koju je SAD pružio Ukrajini. Također je opominjao ukrajinskog predsjednika, rekavši mu da "nije u poziciji da diktira kako ćemo se mi osjećati". "Morate biti zahvalni. Nemate karte u rukama. Zakopani ste tamo. Vaši ljudi umiru. Ostajete bez vojnika," rekao je Trump. "A onda nam kažete: ne želim primirje. Ne želim primirje."

Zelenski je na to odgovorio kako "ne može biti kompromisa s ubojicom na našoj teritoriji". Vance je napao Zelenskog da je nezahvalan i da nema poštovanja jer se došao prepirati u Ovalnom uredu, te da nijednom tijekom susreta nije rekao „hvala”, iako je Ukrajinac to nekoliko puta to učinio. Američki potpredsjednik i Zelenski sukobili su se nakon što je Vance govorio da se SAD bavi diplomacijom, a Zelenski mu odgovorio da Rusija nije poznata po poštivanju dogovora, pa da „o kakvoj diplomaciji on priča.”

„Govorim o diplomaciji koja će spasiti vašu uništenu zemlju”, rekao mu je Vance, pa ga napao da Kijev ima problema s regrutacijom vojnika, da Zelenskij vodi inozemne čelnike u „propagandne ture” po Ukrajini te da je prije američkih predsjedničkih izbora sudjelovao na političkom skupu demokrata.

„Ovo će biti dobar televizijski program”, zaključio je Trump.

"Postignite dogovor ili vas napuštamo"

Tijekom sastanka, Trump je jasno rekao ukrajinskom predsjedniku da mora postići dogovor s Rusijom. Ako to ne učini, upozorio ga je da će se SAD povući iz podrške Ukrajini. "Vaši su ljudi vrlo hrabri, ali ili ćete postići dogovor ili vas napuštamo. A ako se povučemo, vi ćete se boriti sami," rekao je Trump u dramatičnom povijesnom verbalnom sukobu u Bijeloj kući. "Ne mislim da će biti lijepo, ali vi ćete se boriti. No, vi nemate karte u rukama."

"Nepoštovanje"

Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance, koji je sjedio u blizini, također je gorljivo napao Zelenskog tijekom sastanka, prozivajući ga da nije pokazao poštovanje. Ukrajinac je pokušao odgovoriti, ali su ga prekinuli.

"Nema dogovora bez kompromisa"

Trump je kritizirao Zelenskog zbog njegovog stava prema primirju tijekom žestoke rasprave u Ovalnom uredu. "Ne možete postići nikakav dogovor bez kompromisa. Dakle, sigurno će se morati napraviti neke kompromise, ali nadam se da neće biti toliko veliki koliko neki misle," rekao je Trump. Međutim, Zelenski mu je pokazao slike ratnih zločina i, govoreći o Putinu, rekao: "Ne može biti kompromisa s ubojicom na našoj teritoriji." "Ludi Rusi," dodao je, deportirali su ukrajinsku djecu i počinili ratne zločine tijekom trogodišnje invazije na njegovu zemlju.

"Oni mene poštuju"

Na kraju sastanka u Ovalnom uredu, Trump je bio bijesan. Odgovarajući na komentare Zelenskog o prošlim dogovorima s Putinom, rekao je da nisu usporedivi jer su sklopljeni tijekom druge američke administracije. "Bidena nisu poštovali. Obamu nisu poštovali. Mene poštuju."