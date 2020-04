Sve na jednom mjestu: Pročitajte kad ćemo moći na posao, kad frizera, što je s kafićima...

Hrvatska, kao uostalom i cijeli svijet, priprema se za posebno ljeto – bez većih putovanja i pod maskama. Kako ćemo živjeti, hoćemo li moći ići na posao, zubaru ili liječniku, frizeru, popiti piće u kafiću, putovati na godišnji odmor, pratiti sport? Zdravlje ljudi je na prvom mjestu, a svako popuštanje mjera bit će u skladu s epidemiološkom situacijom i s time ne treba brzati da se ne poništi sve ovo što je postignuto u Hrvatskoj.

I one države koje su trenutačno u drugim fazama epidemije te primjećuju znatniji pad oboljelih u duljem razdoblju, upozoravaju da će se detaljno pratiti učinak otvaranja te da će u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije ponovno uvoditi strože mjere. Zasad nema službenih potvrda hodograma ublažavanja mjera, pa se samo može pretpostaviti kako bi to izgledalo s obzirom na druge države.

Logično je da će se, kad se jednom postignu uvjeti, ići postupno, prateći efekte svake odluke, te da će se voditi decentraliziranim pristupom pa će prvi popuštanje mjera osjetiti stanovnici županija koje nemaju oboljelih ili ih imaju tek mali broj kako bi se otvorilo mjesta poslovima, ekonomiji i koliko-toliko normalnom životu, uz obavezne mjere zaštite, poput maski, i distanciranje.

POSAO

Prvi će natrag na posao Slavonci i Međimurci

Prvi će se na posao vratiti radnici iz županija koje imaju dobru epidemiološku situaciju, ali i oni čije su industrije ugroženije te prijeti veći broj otkaza. Kao mogući prvi povratnici na posao spominju su metaloprerađivači u Međimurju i zaposlenici poljoprivredno-prehrambenih pogona u Slavoniji.

ODLAZAK NA ODMOR, TURIZAM

O češkom prijedlogu razmišljaju i druge zemlje

Preporuka svih država koje već sad ublažavaju mjere jest da se ne putuje ljeti. No to će vjerojatno biti teško provesti. Kod nas se još ne zna što će biti sa zabranom putovanja izvan mjesta stanovanja i propusnicama, no Slovenci od danas mogu do svojih vikendica, kamp-kućica, zemljišta ili vrta izvan mjesta stanovanja bez obzira na načelnu zabranu napuštanja matičnih općina uz ispunjavanje izjave u kojoj će navesti cilj putovanja i odredište te koliko će dana ondje boraviti. Dolazak turista u Hrvatsku ovisi i o putnom režimu drugih zemalja, ali domaća turistička industrija u niskom stavu čeka znak za start. Prvi scenarij Ministarstva turizma je praktički već na djelu budući da je do lipnja teško očekivati ikakve bitnije pomake, drugi bi značio da će se uloviti nešto noćenja u drugom dijelu ljeta i tijekom postsezone, a o trećem nitko ne želi ni misliti. Sada, dok je sve zatvoreno (izuzev pojedinačnih hotela u većim mjestima), svi u turizmu razmišljaju samo kako se pripremiti za goste koji će ove sezone imati drugačije želje i očekivanja nego ikad prije. Vjeruje se da će im u ‘postkorona’ dobu još neko vrijeme biti najvažnije fizičko distanciranje, pa bi, neovisno o scenariju, nautika, kampovi i obiteljski smještaj mogli imati bolju prođu od hotela. Iako, i hotelske se kuće dovijaju kako gostima u objektima sa stotinama soba osigurati više intime. Restorani će vjerojatno morati izbaciti dio stolova, a otpadaju i švedski stolovi. Ovih se dana čulo za inicijativu čeških agencija, koje predlažu svojevrsni zdravstveni koridor kojim bi Česi, uz potvrdu da su zdravi, stizali na Jadran. Ministar Gari Cappelli kaže da se na sličan način razmišlja i u nekim drugim zemljama. Ipak, led bi trebali probiti stranci koji kod nas imaju vikendice, te, u prvom redu, domaći gosti. Ministar otkriva i da se CRO kartica dorađuje, kako bi se dodatno potaknulo domaći turistički promet.

PROMET

Cestarina najvjerojatnije od 10 do 20 posto niža

Najsigurniji način dolaska na more ipak će biti osobnim automobilom. Putovanje autocestom na more ovo ljeto bit će jeftinije nego prije. U Vladi razmatraju mogućnost da se cijena cestarine za ljetnih mjeseci smanji za od 10 do 20 posto, ponajprije kako bi potaknuli domaće turiste da idu na ljetovanje na hrvatsku obalu. Već je prije odlučeno da ove godine neće biti sezonskog poskupljenja cestarine od 10 posto. Tako bi ovo ljeto cestarina za osobna vozila od Zagreba do Splita mogla iznositi oko 145 kuna, umjesto trenutnih 181 kunu, koliko iznosi izvansezonska cijena ili 200 kuna koliko inače iznosi ljetna cijena cestarine na toj relaciji. Do ljeta bi se trebao pokrenuti javni prijevoz u gradovima, a vjerojatno i međužupanijske autobusne linije. Kako epidemiolozi već sad upozoravaju, u javnom prijevozu putnici bi morali obavezno koristiti zaštitne maske. Neslužbeno doznajemo da su djelatnici ZET-a dobili uputu da sve pripreme za ponedjeljak, no konačna odluka o tome hoće li se i u kojem opsegu pokrenuti prijevoz u Zagrebu, znat će se tijekom vikenda. Brodski promet s Italijom će do ljeta sigurno biti uspostavljen što se tiče prijevoza tereta, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predlaže da se već sad za neke hrvatske otoke uvedu katamaranske linije, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Kad se povuče odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta, ponovno će se uspostaviti i domaći zračni promet. Međunarodne linije će pak biti uspostavljene s onim zemljama u kojima epidemiološka situacija bude povoljna. A kako bi moglo izgledati putovanje zrakoplovom kad se ponovno uspostave zračne linije, pokazuje primjer aviokompanije Emirates iz Dubaija, koja je već sad na nekim svojim linijama počela prije ukrcaja u zrakoplov na koronavirus testirati sve putnike. Brze testove krvi provode predstavnici nacionalne zdravstvene organizacije Dubai Health Authority (DHA), a rezultati su dostupni u roku od 10 minuta.

FRIZERSKI SALONI

U Danskoj se otvaraju, kod nas će pričekati

Frizerski saloni vjerojatno će u Hrvatskoj još malo pričekati otvaranje, a kad i budu otvoreni, moći će primati mali broj ljudi uz obavezne mjere zaštite, kao što su puna zaštitna oprema i dezinfekcija sve opreme. Prvi će frizeraje otvoriti Danci, već u ponedjeljak, potom Austrijanci, te Nijemci. Doduše, tamo vlasnici salona još čekaju upute iz Ministarstva zdravstva, no već sada planiraju smanjiti broj djelatnika i mušterija, ovisno o veličini salona. Primjerice, u većim salonima moći će istodobno raditi samo dva frizera, uz maske i dezinfekciju. U Hrvatskoj bi frizeri mogli još pričekati s radom. Kako je rekao Krunoslav Capak, riječ je o izuzetno osjetljivoj djelatnosti gdje je kontakt između ljudi vrlo blizak, isto kao kod kozmetičara i pedikera. – Kontakt između frizera i mušterije takve je prirode da se može prenijeti virus, međutim to se da organizirati tako da se korištenjem zaštitne opreme i dezinfekcijom na minimum smanji sve što frizer dira, no pitanje ostaje je li to moguće izvesti. Trebat će se izvršiti pripreme, educirati frizere kako koristiti zaštitnu opremu, kako dezinficirati... – kazao je Capak.

TRGOVINE ODJEĆOM I OBRTI

Prvi se otvaraju dućani s dječjom opremom

U Italiji su otvoreni dućani s dječjom opremom i odjećom te knjižare. Kod nas bi kriterij mogao biti i veličina dućana. Prvi će na red doći oni u kojima je kontakt prodavača s kupcima sveden na minimum, a tek onda oni s intenzivnijim kontaktima. No Capak na pitanje o otvaranju trgovina s odjećom kaže: – Biste li vi nakon nekoga s koronavirusnom infekcijom isprobali košulju?

KAFIĆI I RESTORANI

Manje gostiju, veći razmak, na otvorenom

Otvaranje ovisi o epidemiološkoj situaciji, a kad se otvore, slijede li se primjeri drugih, piće i hranu ćemo konzumirati na otvorenom, uz manje gostiju i s većim razmakom između stolaca i stolova. Češka, tako, prvo otvara terase i vrtove pivnica, a potom i ostale ugostiteljske objekte od 25. svibnja. Tamo će se dopustiti i vjenčanja s manje od 10 sudionika.

VIDEO: Vodeći hrvatski znanstvenici predviđaju kad bi mogla završiti pandemija

ZABAVA

Nema In Musica, Ultre, vjerojatno ni Pixiesa

Ovog ljeta – kako sada stoje stvari – možemo zaboraviti na koncerte i festivale. I one države koje se otvaraju, poput Danske ili Njemačke, do kraja ljeta će zadržati mjere ograničavanja javnih okupljanja. Bude li tako u Hrvatskoj, nema In Musica na Jarunu, nema Ultre, otkazan će biti koncert Celine Dion, Simple Mindsa, The Pixiesa,....

GRANICE

Zasad ostaju zatvorene, ne može se ni ući ni izaći

Granice će, kako sada stoje stvari, ostati zatvorene tako da se neće moći ući u Hrvatsku niti izaći iz države, informacije su iz MUP-a.

SPORT

Domaći nogomet vjerojatno od 13. lipnja

U Prvoj HNL su nakon vijećanja članova Izvršnog odbora HNS-a donijeta tri predviđena datuma nastavka odigravanja sezone: 16. svibnja, 30. svibnja te 13. lipnja, od kojih je prva opcija neizvediva, a najviše “vode pije” ova treća. Na malim ekranima (ali ne i uživo) trebali bismo svjedočiti nastavku HNL-a sve do 2. kolovoza kad bi natjecanje trebalo biti zaključeno. Najveće šanse za nastavak natjecanja ima vaterpolo budući da njima najmanje smetaju ljetni uvjeti. Dok će reprezentacija, sve je izglednije, na kvalifikacijski turnir za OI u Rotterdamu čekati sve do prosinca, nadležna regionalna i državna tijela nalažu da se tijekom ljeta održi Final Four Regionalne lige u Dubrovniku, nakon čega bi se trebalo nastaviti i održavanje Prvenstva Hrvatske. Dok su u košarci i rukometu domaća prvenstva poništena i nemamo prvaka ni ispadanja, u tenisu zasad nema prevelikih promjena. WTA turnir u Bolu trebao bi biti prebačen na srpanj ili kolovoz, a ATP turnir u Umagu zasad se održava prema rasporedu (od 17. do 26. srpnja). Nogometna Liga prvaka i košarkaška Euroliga trebale bi se nastaviti na ljeto, barem su takva trenutačna predviđanja.

ŠKOLA

Osnovni ispiti državne mature od 8. do 29. lipnja

Sve je izglednije da će učenici osnovnih i srednjih škola nastavnu godinu završiti na daljinu. Hrvatska teško može osigurati sat tako da su učenici odvojeni jedan od drugih jer prostornih kapaciteta nema. Maturanti će svakako pisati maturu i za njih je izrađen najnoviji scenarij koji je jučer predstavila ministrica Blaženka Divjak. Prema tom scenariju, od 8. do 29. lipnja organizirali bi se ispiti iz obveznih predmeta – hrvatskog, matematike i engleskog jezika. Kako je kazala Divjak, o izbornim predmetima vodi pregovore s rektorskim zborom, raspravljaju koji su izborni predmeti nužni za pojedine studije kako bi se maturantima omogućili upisi na fakultete.

ZDRAVSTVO

Sustav mora raditi za sve bolesnike, uz virus

Zdravstveni sustav morat će se prilagoditi i naučiti funkcionirati uz novi koronavirus jer su druge opasne bolesti i dalje prisutne te ljudi od njih obolijevaju i danas. Kapaciteti bolnica srezani su i usmjereni na koronavirus te hitne slučajeve i onkološke bolesti. No, kako nam je rekao prof. dr.sc. Eduard Vrdoljak, u Splitu je dva tjedna nakon epidemijskih mjera evidentirano upola manje onkoloških bolesnika nego što je uobičajeno. – Ne smije se dogoditi da nam bolesnici više umiru od infarkta srca i mozga. Sustav mora funkcionirati neovisno o COVID-19. Mi moramo nastaviti loviti ribu, saditi kukuruz, liječiti rak… U Hrvatskoj se mjesečno dijagnosticira 2000 ljudi s rakom, ne smije nam se dogoditi da u tri mjeseca imamo tisuću dijagnosticiranih jer nije da raka nema za vrijeme infekcije COVID-19. Ili su to bolesnici zanemarili i/ili zdravstveni sustav nije to mogao procesuirati – rekao je prof. Eduard Vrdoljak. I u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na snazi je uputa da maksimalno smanje dolazak pacijenata u ordinaciju te obavljaju hitne i neodgodive preglede i postupke, a da zbog smanjenih kapaciteta bolnica tamo šalju samo životno ugrožene, onkološke pacijente i hitna zdravstvena stanja. Ne rade se transplantacije, dijelom i zbog redukcije u razmjeni organa dok su presađivanja organa živih donora otkazana. Primarno se rade transplantacije kod životno ugroženih pacijenata s liste.