Sutra je dan D za Tomaševića, no koristi i šteta od ukidanja mjere još će se vagati

Sutra je dan D za gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića. Visoki upravni sud objavit će ocjenu zakonitosti izmjene Odluke o novčanoj pomoći za roditelje odgojitelje u objedinjenom postupku u povodu devet zahtjeva 320 podnositelja. VUS je suspendirao gradsku odluku do odluke o meritumu, pa sutra u svakom slučaju prestaje suspenzija. Očito je VUS vodio računa da suspenzija ne traje dugo zbog gradskog proračuna, ali i da se ne zakomplicira situacija s vrtićkom djecom roditelja odgojitelja s obzirom na to da je dodatni upis u vrtiće 1. rujna.

Ako je izmjena zakonita, gradskim vlastima će financijski laknuti, uz satisfakciju da su valjano i hrabro odlučili unatoč brojnim prigovorima ne samo zainteresiranih roditelja već i stručnjaka koji su osporavali mjeru zbog retroaktivnosti i neuravnoteženosti. Ali, uz problem zasad neupisane djece u vrtiće (1770 plus 2029 djece koja do kraja kolovoza neće imati godinu života) morat će do 1. rujna dodati i djecu u dobi za vrtić roditelja odgojitelja. Pola korisnika mjere do kraja 2019. bili su iz trgovačke (33,6 posto) i prerađivačke djelatnosti (13,4 posto), gdje su plaće manje od novčane pomoći. Ima li za njih posla i mjesta za njihovu djecu u vrtićima? Uz sinergiju inflacije, izgledan je porast socijalnih problema tako da će se koristi i štete još vagati i u slučaju odluke VUS-a povoljne za Grad.

Utvrdi li VUS da je sporna odluka pravno nevaljana, Tomaševića i njegov tim "vrtjet će na ražnju". Upozoravali su ih i partneri, SDP, da nisu trebali tako mijenjati tu Bandićevu demografsku mjeru iako nije najbolje pogođena. Trebalo je voditi računa o stečenim pravima korisnika te mjere kao što je Ustavni sud vodio računa o legitimnim očekivanjima čak i neaktiviranih povlaštenih mirovina dužnosnika. Ako mjera i ima legitiman cilj, pitanje je kako je obrazložena i ne predstavlja li prekomjeran teret za svaku od kategorija roditelja odgojitelja. Obrazloženje Grada da je od 2016. do 2020. broj treće i više rođene djece porastao za 236, dok je broj živorođenih pao za 255, uvreda je za zdrav razum, a na tome su gradili tezu da mjera nije imala demografski učinak. Prema Statističkom ljetopisu Grada Zagreba, od 2016. do 2020. rođeno je 7649 treće i više rođene djece, 1746 više nego u prethodnih pet godina (5903)!