Susjed doktora Jusupa: Policija je često dolazila, oni su stvarno imali problema

U Obrovcu ispred stana doktora Gorana Jusupa od jutros se nalazi policija koja provodi očevid i utvrđuje sve okolnosti događaja.

Razgovarali smo s prvim susjedom koji je zvao hitnu pomoć i policiju. Rekao nam je kako je policija došla nakon poziva a da ih je on zvao nakon što je vidio svog susjeda doktora Gorana Jusupa na stepeništu.

- Vidio sam ga kako kuca po vratima i traži pomoć. Rekao je da se ugušila kruhom, a mislim da je on bio s njom u stanu kada se to dogodilo, no u to nisam 100% siguran. Policija je došla kao i hitna pomoć. Bili su gore sat vremena i čuo sam da je preminula. Često su ovdje dolazili i policija i hita i oni su stvarno imali problema, rekao nam je susjed doktora Jusupa.

Podsjećamo,Veronika Pecolaj je nekoliko godina radila u ordinaciji dugogodišnjeg obrovačkog liječnika dr. Gorana Jusupa, a nakon što su mediji otkrili probleme s liječnikom i medicinskom sestrom, sve je kulminiralo i zatvaranjem liječničke ordinacije u Benkovcu.

Iz policije nisu htjeli nagađati jesu li 26-godišnja Veronika Pecolaj i 54-godišnji dr. Jusup živjeli u tom stanu zajedno i u kakvoj su bili vezi. Poznato je da je nesretna žena, kada su mediji došli u Obrovac, govorila novinarima da nije samo medicinska sestra već da je i u vezi s doktorom te se navodilo kako ona nije imala završenu medicinsku školu, a naposljetku je bila i hospitalizirana. Osim liječnika, u više navrata u tom je slučaju intervenirala i policija.