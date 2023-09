Sunčano i vruće vrijeme se nastavlja, no uskoro stiže promjena

Sunčano i vruće vrijeme nastavlja se i na početku novog radnog tjedna. Danas će većinom biti sunčano te vrlo toplo i vruće. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu poslijepodne umjeren jugozapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 °C. U utorak pretežno sunčano, duž obale i vedro. Ujutro je moguća lokalna kratkotrajna magla, osobito u kotlinama i uz rijeke. Vjetar uglavnom slab, a od sredine dana duž obale će zapuhati vjetar s mora. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 9 do 14, na Jadranu od 18 do 23, a najviša dnevna uglavnom od 28 do 32 °C, javlja DHMZ.

U srijedu nestabilnije, uz porast naoblake, jugozapadnjak i jugo, a još veća vjerojatnost pljuskova i grmljavine bit će u četvrtak, uglavnom na sjevernom Jadranu i u većini unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će se sniziti pa će u nastavku tjedna biti primjerenija sredini rujna, uz većinom suho vrijeme, javlja HRT.

"Većinom vruće na kopnu i sljedeća dva dana. Nakon sunčanog utorka s mjestimice jutarnjom maglom, u srijedu postupan porast naoblake i nestabilnije, a navečer u najsjevernijim krajevima već može biti i pljuskova s grmljavinom. U četvrtak će biti česti, moguće i izraženiji, te će pritom osvježiti. U srijedu će zapuhati umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak i zapadnjak, te zatim okrenuti na sjeverozapadnjak. Na Jadranu u utorak pretežno sunčano i vruće, a zatim povremeno više oblaka. U srijedu još uglavnom suho, a u četvrtak su mjestimični pljuskovi i gmljavina mogući ponajprije na sjevernom Jadranu gdje mogu biti i izraženiji. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak i jugo, u četvrtak u okretanju na sjeverozapadnjak i buru. Temperatura u blagom padu.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

