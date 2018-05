Summit Trump-Kim 12. lipnja u Singapuru

Sastanak na vrhu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una održat će se 12. lipnja u Singapuru, objavio je Trump na Twitteru.

Trump je u srijedu rekao da će za tri dana obznaniti mjesto sastanka sa sjevernokorejskim čelnikom, ali da to neće biti u demilitariziranoj zoni.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!