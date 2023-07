Sudac Dragičević i bivši gradonačelnik Puljašić provest će idućih mjesec dana iza rešetaka

vodič

Što nakon rezultata upisa u srednju školu?

Do četvrtka 13. srpnja do 18 sati svi učenici koji su se upisali u željene srednje škole imaju mogućnost ispisati, potpisati i učitati upisnice u sustav. Upisnice u sustavu dostupne na kartici Moji rezultati. To je obveza svih učenika koji su se upisali u srednje škole.