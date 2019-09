Ispovijest zlostavljane kuharice: 'Hvatao me za prsa, udario me i ja sam se srušila'

Kuharici iz Osnovne škole Pavleka Miškine iz Zagreba koju je kolega na radnom mjestu uznemiravao škola će morati platiti 20 tisuća kuna odštete. Unatoč toj pravomoćnoj odluci suda, njezin kolega i dalje normalno radi u toj istoj školi jer ravnateljica i dalje vjeruje da se u kuhinji nije događalo ništa problematično.

"Hvatao me za prsa, kad sam ulazila na wc znao je za mnom uletiti na wc, lupati po vratima. Kad sam bila prala suđe na sudoperu, došao je iza leđa, udario me i ja sam se srušila", ispričala je za RTL Direkt Mara, kuharica u O.Š. Pavleka Miškine u Zagrebu, javlja portal Vijesti.hr.

"Brzo je vidio da se u školi i kuhinji neekonomično naručuje, da se rade neke stvari koje nisu u redu i kako ne bi trebale biti. I on je odlučio to promijeniti i rekao da i on želi sam slagati jelovnike i tako dalje. Čim mi je ukazao na sve te nepravilnosti, kao neka reakcija je došlo do prijave za uznemiravanje", tvrdi ravnateljica Osnovne škole Pavleka Miškine u Zagrebu Vesna Vrbanović.

Ravnateljica kaže, nakon prve prijave situacija se smirila, pa su za dvije godine krenule nove prijave.

"Mi smo uveli videonadzor u kuhinju da možemo procijeniti što je istinito, a što nije istinito i onda se na videonadzoru pokazalo da se ništa od tih pritužbi ne događa", poručuje.

Jedna od svjedokinja na sudu bila je i Mirjana Mikša koja je u toj istoj školi još 1997. zaposlena kao kuharica te koja je također imala problema s istim kuharom.

"Prvo je krenuo na mene. Počeo me primati za grude, za stražnjicu. Ali kad je vidio da sam ja baš rječita onda je krenuo na kolegicu pomoćnu kuharicu i hvatao je. Trljao se uz nju. I u jednom trenu, udario ju u križa i ona je pala, ja sam to sve vidjela",kazala je bivša kuharica u Osnovnoj školi Pavleka Miškine u Zagrebu Mirjana Mikša.

I Mara i Mirjana pisale su svima: od predsjednice, premijera, ministrice do gradskog ureda za obrazovanje. Odgovor nisu dobile, pokušale su razgovarati i s kuharom.

"Kad sam mu ja rekla zasto to radiš? Rekao je meni nitko ništa ne može. Ja sam mu rekla dobit ćeš otkaz. On je rekao: Ja ravnateljicu držim u šaci", tvrdi Mikša koja dobila izvanredni otkaz u školi. Prijavljena je za krađu, ali sud je odbacio te optužbe.

Ravnateljica pak najavljuje da će zbog presude kuharu tražiti reviziju na Vrhovnom sudu. Za to vrijeme Mara je i dalje na bolovanju, na kojem je već četiri godine, i kaže da se želi vratiti, ali tek kada taj čovjek ode.