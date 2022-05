Za smrt malene Nikoll majka dobila 13, a otac 7 godina

Na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu objavljena je presuda u suđenju roditeljima malene Nikoll Dedić (2) iz Nove Gradiške koja je prošle godine tragično preminula na Uskrs zbog stravičnih ozljeda glave. Slučaj je zaprepastio Hrvatsku, te su brojni stručnjaci i građani zatražili reforme socijalnog sustava kako se ova tragedija ne bi više ponovila.

Sudac Slaven Vidmar je rekao da je prvooptužena Mirela Dedić dobila 13 godina zatvora, a drugooptuženi Danijel Dedić sedam godina.

VIDEO: Presuda roditeljima za smrt dvogodišnje Nikoll, snimao: Vedran Balen

- Optuženici su proglašeni krivim za sva kaznena djela koja su im stavljena na teret. Prvooptuženi je stavljeno na teret počinjenje kaznenih djela povreda dječjih prava. Zato kazneno djelo utvrđena je kazna u trajanju od 12 godina. Za kazneno djelo povrede djetetovih prava utvrđena joj je kazna u trajanju dvije godine i šest mjeseci. Osuđena je na jedinstvenu kaznu od 13 godina - kazao je sudac Slaven Vidmar.

Otac je proglašen krivim za oba kaznena djela koja su mu stavljena na teret. Za prvu je dobio 4 godine i 6 mjeseci, a za drugo 3 godine i 6 mjeseci. Jedinstvena kazna je sedam godina.

Sudac Vidmar kratko je kazao s obzirom na to da im je određena zatvorska kazna duža od pet godina da im je određen istražni zatvor.

- Svaka presuda u sebi nosi poruku u odnosu na okrivljenike i u odnosu na javnost. - kazao je sudac i naveo da je to prvostupanjska odluka te da postoji pravo na žalbu.

- Vrlo brzo će oni dobiti rješenje u istražnom zatvoru. Presudu će dobiti u zakonskom roku. Budući da se radi i o predmetu u kojem je određen istražni zatvor, rokovi su kraći. Znači, nisu 30 dana, već pola od toga. Imaju pravo žalbe. O žalbi odlučuje Visoki kazneni sud - objasnio je sudac.

Ispred suda prije izricanja presude su se okupili i prosvjednici.

Važnost medicinske dokumentacije

Samo suđenje bilo je zatvoreno za javnost, a u utorak ispitana su dva svjedoka te je bilo izneseno dopunsko vještačenje zagrebačke Klinike za dječje bolesti, nakon čega je sudac istrage Slaven Vidmar izvijestio je javnost o suđenju.

- Danas je održana rasprava, završen je dokazni postupak te su održane završne riječi. Presuda će biti objavljena sutra u 10 sati - najavio je jučer sudac. Tijekom suđenja ispitano je ukupno 20-ak svjedoka te vještak, a pribavljena je i sva dokumentacija koje su stranke predlagale.

-Svi su dokazni prijedlozi usvojeni i provedeni. Sve što se čekalo, došlo je do današnje rasprave. Za najteže kazneno djelo koje se jednom od optuženika stavlja na teret je predviđena kazna zatvora od tri do 15 godina, a za ostala kaznena djela od jedne do pet godina. Radi se o kaznenim djelima povrede djetetovih prava - dodao je sudac.

Je li pomogla dodatna medicinska dokumentacija koja je posljednjih dana zatražena, Vidmar je kazao: - Naravno, bila bi inače nekompletna - kazao je te dodao kako ni objava presude, kao ni suđenje, neće biti otvoreno za javnost.

VIDEO: Dirljive poruke, svijeće i igračke na ogradi bolnice u Klaićevoj za preminulu djevojčicu