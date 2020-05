'Studij obrane riješit će i problem regrutiranja obavještajaca'

Godišnje 600 kadeta te 500 budućih časnika i dočasnika

Kada bi Sveučilište startalo, uz koliko bi to bilo polaznika i koliko bi to stajalo vojni proračun? Predviđeno je da u 2021. bude izdvojeno 1,94 mil. kn za školarine, što je i sada osigurano preko MZO-a i MORH-a, koji daje novac na razdjelu. HVU-u oko 27 mil. kn, za sljedeću godinu oko 30 mil. kn, a za 2022. predviđeno je oko 78 mil. kn. Broj kadeta rast će do 600 godišnje uz dodatnih do 500 polaznika u rastućoj vojnoj izobrazbi časnika i dočasnika.