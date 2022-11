Stručnjak: Ako je protivna sankcijama, prodaja Fortenove se neće dogoditi

Prodaja udjela Sperbanka u Fortenovi Saifu Alketbiju iznenadila je javnost, a o čemu je riječ analizirao financijski stručnjak i ekonomski analitičar Neven Vidaković u HRT-ovoj emisiji "Studio 4"

Rekao je kako nije šokiran ovakvim raspletom jer su Rusi davno rekli da će prodati svoj udio. Ono što je interesantno i što ukazuje na velike probleme unutar Fortenove, istaknuo je Vidaković, jest da Fortenova nije bila uključena u postupak.

Upitan o mogućnosti zaustavljanja transakcije, Vidaković je rekao kako je ona provedena u Nizozemskoj te ne razumije kakve bi veze s tim imala SOA ili DORH.

"Što se tiče toga tko je trebao biti uključen u to, radi se o najobičnijoj transakciji vlasništva kod nekog depozitara. Depozitar čuva te dionice. On to može ili neće provesti. S obzirom da imamo taj specifičan slučaj s Rusijom i sankcijama, mora postojati pravni element. Ako je protivno sankcijama, depozitar to neće provesti. Ne znam što je toliko čudno. Ako depozitar to provede za nas, za mirovinske fondove, zašto onda to ne bi proveo za arapskog šeika?", zapitao je Vidaković.

Podsjetio je da su restrikcije nametnute prema Sberbanku, a ne prema kupcu u ovom slučaju.

"Transakcija promjene vlasništva neće se dogoditi ako je protivna sankcijama", istaknuo je.

Upitan je li transakcija u hrvatskom interesu, Vidaković je rekao kako je ovo odličan test nas kao nacije da pokažemo što jesmo i jesmo li nečemu dorasli.

"Arapski poluotok prolazi kroz veliku transformaciju jer je nafta sve manje potrebna. Mi također prolazimo kroz transformaciju. Ako su naš premijer i gospodarstvenici dorasli ovome trenutku, čak i ako nisu, moraju prepoznati da nisu i brzo postati te s tim čovjekom uspostaviti odnose. Kako se to radi? Vi krećete ispočetka. Poštovanje se ne daju, nego se zasluži. Ako postane novi vlasnik najvećeg poduzeća u Hrvatskoj, to prema nama mora nositi odgovornost i mi je moramo tražiti", rekao je ekonomski analitičar.

Vidaković je komentirao i reakcije oporbe.

"Te reakcije su načelno nemamo što reći pa pričamo protiv Vlade. Vidi se da je oporba ekonomski potkapacitirana", poručio je.

