Stručnjaci: Ceremonija otvorenja mosta nije bila seoska zabava

Jučerašnji dan ušao je u povijest zbog otvaranja Pelješkog mosta, što je trebalo i proslaviti. Kako se, osobito na društvenim mrežama, razvila vrlo živa polemika u kojoj su jedni tvrdili da je to bila obična, nimalo maštovita i prilčno jeftina seoska zabava, dok je za druge sve ipak bilo uzvišeno i dostojanstveno, pitali smo stručnjake - što se zaista moglo vidjeti te kakvi su njihovi dojmovi i o političkoj i o zabavnoj strani svečanosti?



– Kada ste građanin Hrvatske, onda je malo situacija i događaja u kojima postoji ta pozitivna i dobra atmosfera te kada se dramatično ne dijelimo. A prekjučer je bio jedan takav dan. Premijer Andrej Plenković u svom je govoru naglasio da se radi o generacijskom projektu. I to je odlično. Nije ga pripisao ni sebi, ni HDZ-u, ni svojoj Vladi, što je i otvorilo prostor za tu širu mogućnost da budemo zadovoljni, bez ikakvih podjela. U skladu s time postupio je i predsjednik Zoran Milanović. On je prolazeći i ugledavši ga pristupio premijeru pa su se rukovali. I u tom trenutku njihova rukovanja građani koji su se ondje zatekli, ne premijerovo ili predsjednikovo osiguranje ili ostali državni uzvanici, već građani, spontano su zapljeskali. I to je poruka. Građani žele suradnju, ne podjele i netrpeljivost. I dobro je da nam se dogodio jedan takav dan kada je cijela Hrvatska bila ponosna zbog toga što se napravilo – kazala nam je politička analitičarka Ankica Mamić osvrnuvši se i na zabavni dio svečanosti.