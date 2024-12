Stravičan napad u Magdeburgu mijenja tijek izborne kampanje: Svi političari pod povećalom

Dan nakon smrtonosnog napada na božićni sajam u Magdeburgu njemački mediji uvjereni su u dvije stvari. Prvo, načinjen je propust u osiguranju jer prostor božićnog sajma nije bio okružen preprekama tako da automobili ne mogu ući. Drugo, ovaj napad utjecat će na izbornu kampanju koja je u Njemačkoj praktično već počela. "Ovdje se radi o propustu u osiguranju. Jer, ulazak vozilima na božićne sajmove je poznati scenarij, od Berlina i drugih napada vozilima u drugim zemljama", rekao je tako Jakob Schindler, stručnjak za terorizam i ekstremizam, za javni servis Deutschlandfunk.

Podsjetio je time na napad na božićni sajam u Berlinu prije točno osam godina, kada je terorist kamionom usmrtio dvanaest osoba. Na pitanje koliko su uopće sigurni božićni sajmovi, Schindler kaže: "Zapravo su vrlo sigurni. Imamo barikade, kamere, policiju u uniformi i civilu. Sve se radi da se osiguraju ovako masovni skupovi. Kad se sve radi kako treba, kao što smo vidjeli tijekom Europskog prvenstva, onda je sve sigurno."

Za sada je poznato da je počinitelj iz Magdeburga jedan liječnik (50) porijeklom iz Saudijske Arabije. U Njemačkoj je od 2006. godine, i navodno je slovi kao kritičar islama. "Netipično je da su pojedinačni počinitelji stariji. Posljednjih godina vidimo da počinitelji postaju sve mlađi“, kaže o tome Schindler. "Ako se potvrdi identitet koji prenose mediji, onda je netipično i da je ovaj čovjek bio kritičan prema islamu, da se bojao islamizacije Njemačke, a da je izvršio udar tamo gdje su Nijemci", dodaje on. List Rheinische Post komentira: „Još su tek špekulacije radi li se o napadu ili djelu jednog psihičkog bolesnika. Važno je da se stvar što prije razjasni, da brzo budu poznati motivi."

"Svejedno radi li se o vjerski ili politički motiviranom terorističkom napadu jednog ekstremista ili ne – tragični smrtonosni događaj iz Magdeburga izazvat će nesigurnost. Opet", piše list, podsjećajući na neke od islamističkih napada prethodnih mjeseci i godina. "Sada je vrijeme da se zastane, da se držimo zajedno kao društvo. Vrijeme je za suosjećanje. A ne za izbornu kampanju“, zaključuje ovaj dnevnik.

Populisti već koriste napad

Time se aludira na činjenicu da Njemačku čekaju prijevremeni izbori već 23. veljače. Tema migracija i sigurnosti bila je jedna od važnih, a sada bi, sluti većina komentatora, mogla sasvim izbiti u prvi plan. Tako berlinski Morgenpost piše: "Samo jedno je već jasno i to je gorka istina: Tko želi izvršiti napad, pronaći će i način. Ne treba eksploziv, svaki automobil može biti smrtonosno oružje. U zabludi je onaj tko tvrdi da može spriječiti sto posto napada", navodi se u komentaru.

"Val šoka ove večeri rastegnut će se do izbora. Svatko u predizbornoj kampanji bit će pod povećalom – kakav odgovor nudi na ovakve prijetnje? Kao i uvijek vrijedi da, što je veći strah, to glasnije populisti nabacuju jednostavna rješenja." List Augsburger Allgemeine piše da će populisti pokušati protumačiti napad kao posljedicu „prekomjernog useljavanja“ migranata. No, kako upozorava komentator, pogled na profil počinitelja govori da tu ništa nije jednostavno – on je slovio kao kritičar islama.

"Teško je razumjeti zašto ovog 50-godišnjaka nisu zaustavile betonske prepreke. Takve mjere sigurnosti su danas uobičajene, posebno na tako velikim božićnim sajmovima poput ovog u Magdeburgu", piše list. "Horor iz Magdeburga će promijeniti izbornu kampanju, to je sigurno. Odgovorni političari bi kao standard ponašanja morali nametnuti to da se odlučno suprotstave populistima koji će iskoristiti ovaj zločin za mržnju i podjele“, zaključuje list.

