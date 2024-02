VIDEO Strava u SAD-u: Pucnjava na paradi Super Bowla, nekoliko osoba ozljeđeno

Velika parada u Kansas Cityju, u čast osvajačima Super Bowla Kansas City Chiefsima, pretvorila se u kaos.

- Pucnjevi su ispaljeni kod Union Stationa. Napustite područje. Još utvrđujemo broj žrtava pucnjave. Više ljudi je upucano. Dvije naoružane osobe su privedene i odvedene na ispitivanje - objavili su na Twitteru iz policije Kansasa.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 - 8 to 10 individuals have been shot, with several fatally wounded at the Kansas City Chiefs Super Bowl victory rally.



The incident occurred at 27th and McGee Avenue around 2 p.m. local time during the celebratory rally.



Kansas City Missouri Police… pic.twitter.com/nMyfbnLoae — Right Angle News Network (@Rightanglenews) February 14, 2024

- 8 do 10 osoba je upucano, a nekoliko ih je smrtno ranjeno na pobjedničkom skupu Kansas City Chiefs Super Bowlu. Incident se dogodio na 27. i McGee Avenue oko 14 sati po američkom vremenu. Policija Kansas Cityja u Missouriju reagira, a dvije osobe za koje se vjeruje da su osumnjičene za pucnjavu su privedene. Prisutni su pozvani da napuste područje radi sigurnosti. Hitna pomoć i službenici požurili su na mjesto događaja - obajvještavaju na Twitteru.

KANSAS CITY, Mo. (AP) — Shots have been fired at the site of a parade celebrating the Kansas City Chiefs' Super Bowl win, police say.pic.twitter.com/FE3TQDnnBM — philip lewis (@Phil_Lewis_) February 14, 2024

Shots have been fired around Union Station. Please leave the area. — kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024

🚨#BREAKING VIDEO: Watch the moment people run during shooting at Super Bowl parade in Kansas City Missouri in which 8-10 were injured. #KansasCity #Kansas

pic.twitter.com/AJD1ZVyX7y — Breaking Alerter (@BreakingAlerter) February 14, 2024

Na ulicama grada okupilo se na desetke tisuća ljudi.

VIDEO: Parada u Kansas Cityju, u čast osvajačima Super Bowla Kansas City Chiefsima