Strategije europskih vlada: Česi koji se cijepe dobivaju dopust, necijepljeni Talijani ostaju bez plaća

Nakon informacija da je u Hrvatskoj zabilježeno 170 novozaraženih, da su 154 osobe u bolnici i da ih je 12 na respiratoru te da je četvero ljudi preminulo, članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite na redovitoj su medijskoj konferenciji u petak još jednom progovorili o važnosti cijepljenja.

– Žalosti me što imamo četiri preminula sugrađanina koja možda nisu morala tako završiti da su se cijepila. Cjepivo je moglo promijeniti ishod ove bolesti. Zato ponovno apeliram na starije sugrađane, molimo vas da se cijepite, tako štitite svoj život – tim je riječima ministar zdravstva Vili Beroš komentirao činjenicu da nijedna preminula osoba nije bila cijepljena. Najavio je i pokretanje oko 1200 jedinica patronažne službe koja će ići od vrata do vrata i podsjećati starije osobe na cijepljenje.

Mjere ostaju do 15. kolovoza

Ipak, pozvao je ponovno i mlade da se cijepe, jer oni mogu biti “rezervoar u kojem virus može mutirati i postati opasniji”. Podaci pokazuju da je sekvenciranjem utvrđeno kako delta-varijanta virusa čini trenutačno 84 posto zaraženih u Hrvatskoj. – Incidencija nam je 50,1. Najviša je u Dubrovačko-neretvanskoj, a najniža u Virovitičko-podravskoj županiji. Hrvatska je po incidenciji na 10. mjestu u Europskoj uniji, a po stopi smrtnosti 20. – rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL Photo: Davorin Visnjic/PIXSELL

Načelnik Stožera Davor Božinović poručio je stoga kako se sve odluke o mjerama produljuju do 15. kolovoza, a ministar Vili Beroš komentirao je “koronakartu” Europe, na kojoj je Hrvatska i dalje narančasta.

– Sjajno je što imamo više od milijun turista u Hrvatskoj, ali moramo znati da to povećava rizik od širenja zaraze. To nam mora biti poziv na oprez, ali i potaknuti nas na cijepljenje. Ove brojke vode nas tome da smo šampioni turizma, ali isto tako moramo biti šampioni sigurnosti – poručio je Beroš, koji je zaključio kako su “sve opcije na stolu” kada je o obveznom cijepljenju za određene sektore riječ, iako se Hrvatska i dalje odlučuje za “pametno korištenje COVID potvrda”, kako je to prije nekoliko dana objasnio premijer Andrej Plenković. Istaknuo je da je to put za koji se odlučila većina europskih zemalja, ali… – Ako dođe do opterećenja zdravstvenog sustava, sve su opcije otvorene – kazao je Beroš.

Ipak, podaci pokazuju da se sve više vlada kako u Europi tako i u svijetu, ponajprije zbog visokozaraznog delta-soja, ali i pada interesa za cijepljenje, odlučuje za uvođenje obveze cijepljenja u nekim sektorima.

Među najrigoroznijima je Francuska, u kojoj se zbog odluka predsjednika Emmanuela Macrona dio građana već dignuo na noge. Tamo se moraju cijepiti svi zdravstveni djelatnici, a COVID potvrdu na temelju cijepljenja, negativnog testa ili preboljenja moraju imati svi koji žele u kino, na bazene, voziti se vlakom… Planirana je novčana kazna od 45.000 eura za poslodavce koji ne provjeravaju imaju li klijenti COVID potvrdu, no ona je ipak smanjena na 1500 eura za prvi prekršaj te će onda rasti za svaki idući. Veoma je sličan sustav na snazi u Grčkoj, u kojoj se već provodi cijepljenje za zaposlenike domova za starije i nemoćne, a obveza za zdravstvene djelatnike počinje u rujnu.

Ipak, još je rigorozniji Turkmenistan, čije je ministarstvo zdravstva još 7. srpnja najavilo da će cijepljenje biti obvezno za sve stanovnike starije od 18 godina. Iz krajnosti u krajnost No većina se država ipak odlučuje za uvođenje obveze samo za određene sektore. Tako je Australija odlučila da se cijepiti moraju zdravstveni djelatnici koji se skrbe o starijim osobama, a ista je situacija u Britaniji, u kojoj će i vlasnici noćnih klubova morati do kraja rujna predati potvrde za svoje zaposlenike. Mađarska vlada uvodi obvezu cijepljenja za sve zdravstvene radnike, Kanada razmatra uvođenje obveze cijepljenja za pojedine zaposlenike u saveznoj vladi, a u SAD-u morat će se cijepiti civilni zaposlenici saveznih službi. Kazahstan će pak uvesti obvezu cijepljenja ili tjedno testiranje za ljude koji rade u skupinama većima od 20 osoba. S druge strane Poljska se odlučila za nešto drukčiji pristup pa će od kolovoza cijepljenje biti obvezno za visokorizične osobe.

Španjolska uzor

Treba dodati da u Italiji zdravstveni radnici te farmaceuti koji se odbiju cijepiti mogu biti suspendirani bez plaće do kraja godine. A u Indoneziji se prijeti kaznama do 5 milijuna rupija, odnosno 357 američkih dolara onima koji odbiju cjepivo. Ipak, potpuno drukčiji pristup ima češka vlada, koja je u petak objavila da je usvojila prijedlog koji će svim osobama zaposlenima u državnoj i javnoj upravi omogućiti dobivanje dva dodatna dana za godišnji odmor ako se cijepe.

– Nisam uspio pronaći druge načine da ih motiviram na cijepljenje. Neki će možda to kritizirati i reći da je nepravedno, ali ja mislim da je pravedno – rekao je češki premijer Andrej Babiš te dodao kako očekuje da istu nagradu svojim zaposlenicima ponude i privatne tvrtke. I dok većina zemalja muku muči s istim problemima, među iznimke se i dalje ubraja Španjolska, u kojoj se većina stanovništva cijepila bez ikakve prisile te je interes i dalje visok.

VIDEO: Virus u domu za starije na području Biograda, unijeli ga necijepljeni zaposlenici.