VIDEO Strašan požar progutao višekatnicu: Najmanje 63 osobe su poginule, među njima i dijete

Broj mrtvih u požaru koji je u četvrtak ujutro, prije zore, progutao višekatnicu i dalje raste. Prema trenutačnim informacijama, najmanje 63 osobe izgubile su život. Višekatnica je planula u Johannesburgu, najvećem gradu Južnoafričke Republike.

Ovo je četvrta starija zgrada koja se zapalila u gradu posljednjih mjeseci, izvijestio je Times Live. Ranije u kolovozu gorio je gornji kat zgrade u predgrađu Yeovill, u blizini središnje poslovne četvrti, u lipnju je dvoje djece poginulo u požaru u Hilbrowu, a u srpnju je požar izbio nakon eksplozije podzemnog plina.

BREAKING: At least 38 people dead, more than 40 injured after building fire in Johannesburg, South Africapic.twitter.com/zS2GA0ucKK