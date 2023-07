Stranačke donacije: HDZ od donatora dobio oko 51 tisuću eura

U prvih pola godine HDZ je od donatora dobio oko 51 tisuću eura, pokazuje izvješće o donacijama koje je ta stranka objavila među prvima, a koje do 15. srpnja moraju objaviti sve političke stranke, nezavisni saborski zastupnici i vijećnici. Polugodišnja izvješća o donacijama stranke dostavljaju Državnom izbornom povjerenstvu (DIP).

U usporedbi s prvom polovicom prošle godine, kada je dobio 14.000 eura, HDZ je ove godine od donatora dobio tri i pol puta više sredstava za financiranje redovite političke aktivnosti. Iako, u pravilu, ta stranka od donatora dobiva najviše, hoće li tako biti i ovoga puta vidjet će se kad svoja izvješća objave i druge, prije svega parlamentarne stranke koje to još nisu učinile.

Na popisu HDZ-ovih donatora 15 je pojedinaca i tvrtki, najviše su mu donirale tvrtke Radnik iz Križevaca (15.000 eura), Bistra iz Đurđevca i Doctype iz Zagreba, po 10.000 eura. Od poznatijih HDZ-ovaca na popisu je samo ime Tomislava Šute, predsjednika splitskog HDZ-a koji je donirao 500 eura. Radnička fronta Katarine Peović od pet je donatora dobila 640 eura, HSS od jednog 143 eura, a Pravedna Hrvatska Milana Vrkljana, također od jednog donatora, 270 eura.

Bez donacija IDS, Fokus, Glas, SDSS...

Stranke IDS, Fokus, Glas, HDS, SDSS, Damir Bajs NL, koje su zastupljene u Hrvatskom saboru, izvijestile su da u prvih šest mjeseci nisu imale donacija. S druge strane, dvije pravaške stranke, HČSP i HSP, koje nemaju svoje zastupnike u Saboru, od donatora su dobile 220, odnosno 365 eura.

U godinama kad nema izbora, a takva je i ova, stranke od donatora dobivaju znatno manje nego u izbornim godinama u kojima je HDZ znao dobiti i po 1, 9 milijuna kuna u šest mjeseci. Polugodišnja izvješća o donacijama stranke dostavljaju Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) unosom u informacijski sustav, a DIP ih objavljuje prvog radnog dana nakon dostave.

Stranke, nezavisne zastupnike i vijećnike koji to ne učine do 15. srpnja, DIP će prijaviti Državnom odvjetništvu RH. U konačnici može im se dogoditi da budu kažnjeni popriličnim novčanim iznosima, stranke od 10.000 do čak 100.000 kuna, a nezavisni zastupnik odnosno vijećnik od 2.000 do 20.000 kuna, od ove godine, preračunato u eure.

