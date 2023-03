Hrvatska je definitivno sadomazo društvo! Barem bi se reklo tako gledajući trendove u anketama. Unatoč svim sočnim SMS-ovima, optužnicama i korupcijom žigosanim članovima Vlade u Remetincu, vladajući i dalje osvajaju trećinsku podršku. No, možda je ipak mnogo rječitiji ubrzani poluraspad konkurencije koja ne uspijeva kapitalizirati nijednu od tih afera. Jesu li Hrvati doista toliko glupi, ili je možda ipak problem u oporbi?

Kažu neki, sve je moguće u jednopartijskom sustavu. Naravno, besmislica u državi rekorderu po broju stranaka per capita. Kolikogod oporba ponavljala doskočice o Plen-Ki-Moonu i Plenkošenku, jasno da nikakve represije nema, Plenković nije strijelama posmicao prosce RH, oni su aperkatom, lijevim ili desnim, sami sebe nokautirali. I to sad kad su vladajući prvi na udaru represivnog aparata – policije i pravosuđa. Ta tko može povjerovati da Plenković drži glavnu državnu odvjetnicu u džepu, a DORH mu pomeo četvrtinu vlade?

Herostrat s Pantovčaka ne može doći sebi od čuda kako je Plenković dopustio da mu uskokovci poharaju kabinet. U njegovom zemanu svaki takav pokušaj bio bi zaman, ne zato što mu ministri nisu bili umočeni, nego jer se bez njegovog amena to nitko iz DORH-a nikad ne bi drznuo. Njegovo divljanje posljedica je shvaćanja da niti njega, Vrhovnog Zapovjednika, nitko neće zaštititi – ako ne zaštiti sam sebe. Napad je najbolja obrana, ionako nema što drugo nego po cijeli dan smišljati najbolje fore ili ih posuđivati iz srpskih crnih komedija. No, smijeh nam zapinje u grlu kad predsjednik eto baš Lijepe naše diže srednjak kontra cijele EU i NATO-u. Najbolji drugari mu Orban i Dodik (čitaj Vučić, čitaj Putin), na oduševljenje kremaljskog agitpropa. Herostrat narasta do Nerona, koji s Pantovčaka samozaljubljeno odapinje viceve gledajući kako Grič gori, ne mareći kakav to umjetnički dojam ostavlja u očima ključnih hrvatskih saveznika.

Hadezeovci su u pravu da je On sad jedini lider oporbe. Jer, SDP je bolno tresnuo tjemenom u dovratak, pa bradom u tlo. Kako bi i moglo drugačije kad je ključni kriterij za izbor lidera bila visina u centimetrima. Nakon Grbina, koji je prepolovio vlastitu stranku, nema dalje. Tko može vjerovati u koalicijski potencijal onog koji je svjesno otjerao polovicu svojih zastupnika? U moć okupljanja tribuna koji nije htio okupiti niti svoju stranku? U demokratičnost lidera koji je čizmom pregazio vlastitu oporbu?

Tko može vjerovati Mostu, najvećem štetočini u povijesti hrvatske oporbe, koji je dokrajčio samu ideju trećeg puta u Hrvata? Samo diverzija kod Neretljana stalna jest – nije to zapravo most kao u Metkoviću nego kao onaj koji eno leži u kanjonu kod Jablanice. Najbolje kod njih je da vlast zapravo uopće ne žele, jer te dvije bojne četvorke sasvim su blizu maksimuma koliko njih na okupu može bez trvenja funkcionirati. Dobro, bračni par Raspudić ima neke zvjezdane ambicije, samo trebaju deal tko će u juriš na Pantovčak. Točnije, ako Marija odustane, tu je Nino. No, sveti cilj neretljanskih gusara prije svega je zadržati taj prstohvat mjesta u Saboru, s kojih mogu bez odgovornosti na račun poreznih obveznika do Sudnjeg dana pljuckati po vladajućima, tko god oni bili.

Mostu i domoljubno-suverenističkim opcijama (jednako tautološki kao i zeleno-lijeva opcija) zapravo je i dalje idealno vladati preko HDZ-a kojeg bi oblikovali prema vlastitim mokrim snovima. Bez Karamarka i bez Plenkovića. No, tko može vjerovati jurišnicima koji su se sakrili pod prvi Mačekov kamen kad se tražila pomoć za Ukrajinu? Tako rasprodati ugled RH zbog dnevnopolitičkog boda? Užasom tog poteza čak i korupcijom zaraženi HDZ uspijevaju prikazati kao oazu političkog razuma, stabilnosti i sigurnosti.

Je li HDZ nešto najgore što se Hrvatskoj moglo dogoditi ili uvijek ima gore? Alternativa mu nije zlo samo po sebi, a pogotovu zlo s velikim Z. No, Plenković će na koncu prije biti kažnjen zbog uspjeha nego neuspjeha. Strah Hrvata od dolaska na vlast ovakve(!) oporbe u ovakvim(!) vremenima čak i ovakav(!) HDZ održava na vlasti. Pandemija, rat u Ukrajini, energetska kriza, novi globalni poredak, sve to drži Plenkovića u štićenoj koloni u petoj brzini na stražnjem sjedištu A8, jer što god mu zamjerali, blijedi pred stravom pomisli što bi bilo da je neki od njegovih konkurenata za to vrijeme na vlasti.

No, onog trena kad s horizonta nestanu tmurni oblaci, a mase naslute povratak boljem životu, Hrvatići će za sve svoje prošle nedaće kazniti prvoga koji bude pri ruci, bio on za to objektivno kriv ili ne. Bila godina povijesne isporuke ili ne. A do tada će se za njega grčevito držati kao slamke spasa. Pragmatično? Licemjerno? Nepravedno? Takav je ritam političkog zločina. Tko se politike laća, zna da od nje i pogiba. Na njemu je da najbolje iskoristi vrijeme do tada.

VIDEO Plenković na pitanje bi li uhitio Putina da dođe u RH: Naravno da bi reagirala policija