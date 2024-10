Stradao u 'Dravi': Nakon osam operacija, još sedam...

– Prva je godišnjica pa mi to budi ružne slike, teško mi je, ali sretan sam što sam živ. Sjećam se jasno toga trenutka kada sam stradao, kolega kako mi pomažu, zvuka Hitne pomoći, liječnika kako mi daju anesteziju i onda buđenja u Zagrebu. Oporavak i dalje traje, i potrajat će, prošao sam osam operacija, a čeka me još sedam – počinje Marijan Gajski iz Našica. Marijan je 37-godišnji profesionalni vatrogasac koji je teško ozlijeđen u stravičnom požaru u Dravi International u Osijeku. Upao je u kanal kojim je tekla vruća plastika, ostao je 80-postotni invalid.

Dali mu 10% da će preživjeti

Vatrena stihija i gust crni dim izdigli su se iznad pogona najveće hrvatske tvornice za preradu plastike prije točno godinu dana, 4. listopada 2023. Požar kakav Slavonija i Baranja ne pamte buknuo je oko jedan sat poslije ponoći. Marijan Gajski odradio je te noći svoju smjenu u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Našice, u kojoj je zaposlen već 16 godina. – Došao sam kući to jutro, nisam bio ni umoran, radio sam nešto. Stigla je poruka našeg zapovjednika da se javimo u postaju, ostavio sam posao kod kuće i otišao u bazu, odakle smo svi zajedno krenuli u Osijek – prisjeća se on.

Kada su vatrogasci iz cijele Osječko-baranjske, ali i susjedne Vukovarsko-srijemske županije toga dana jurili na intervenciju u Dravu International, u ispomoć iznemoglim osječkim kolegama, nisu ni slutili da će s te adrese otići tek deset dana poslije. U jednome su trenutku prostorom Drave International istodobno trčala i s vatrom se borila čak 182 vatrogasca. Nisu se prije možda nikad ni sreli, a morali su djelovati kao tim.

– Nije me bilo strah, takav nam je posao. Svaka je intervencija opasna, pa i ona u kući ako su unutra plinske instalacije. Gasili smo jedan dio požara sigurno sat vremena, taman smo to riješili i planirali se preseliti na drugo područje, kada sam odjednom propao. Bilo mi je užasno vruće, htio sam skinuti sve sa sebe, ali nisam mogao. Posvuda je oko mene bila vruća plastika. Kolege su mi odmah priskočili u pomoć. Što se točno dogodilo, kako sam propao, ni danas ne znam – kaže nam Marijan, koji vruću plastiku uspoređuje s lavom.

– Deset posto – toliko su mu izgleda za život prognozirali zagrebački liječnici. – Rekli su i da ću devet mjeseci biti u bolnici, a ja sam izašao nakon 88 dana. Prohodao sam za dva mjeseca, u što nitko nije mogao vjerovati. Noge i ruke bile su mi potpuno opečene. Kompresijsku odjeću nosit ću dvije godine, kako bi se koža oporavila. Najviše su mi stradale šake, samo mi je palac na desnoj ruci čitav. Amputirano mi je pet prstiju, a četiri nisu u funkciji. Strašne su to ozljede bile. Supruga Maja tri mjeseca svakodnevno me previjala. Ona mi je najveća podrška i pomoć, bez nje se ne bih mogao ni istuširati, odjenuti, uzeti si jelo... – govori emotivno ovaj vatrogasac. Uz suprugu i obitelj velika su mu podrška, naglašava, njegova matična postrojba JVP Našice i kolege s posla.

Marijan Gajski nikada više neće moći raditi posao za koji se obučavao od svoje desete godine. Još kao dječaka pokojni djed upisao ga je u Dobrovoljno vatrogasno društvo Našice. Vatrogastvo im je, kaže, obiteljska tradicija – isti su put izabrali i njegov stric i bratić. Marijan je po zanimanju automehaničar i vatrogasac, a po zvanju vatrogasni časnik prve klase. Iza njega je više od 700 vatrogasnih intervencija. Gasio je požare u priobalju u ljetnim mjesecima, pomagao tijekom poplava u Gunji, kao i nakon razornog potresa u Petrinji.

Na pitanje je li lanjski požar u Dravi International bio najzahtjevniji zadatak s kojim se susreo, odgovorit će kako jednostavno nije imao sreće. – Bio je to loš dan na poslu – kaže on. – Veliki sam borac, ne klonem lako, a svjestan sam da se ne smijem predati. No da mi je samo da što prije prođem operacije i sve to zaboravim. Čekanje me ubija – poručuje. Inače, u tijeku su pregovori oko odabira ustanove za preostale operativne zahvate koji će obuhvatiti presađivanje prstiju i kože.

Maja u siječnju ostaje bez posla

Kako bi ubrzali oporavak, supruga i on plaćaju privatnog fizioterapeuta. Nije im lako. – Maja je zaposlena na određeno vrijeme, u siječnju će ostati bez posla, a imamo kredite... Po struci je magistra javne uprave, a već osam godina bezuspješno pokušava naći stalni posao u struci – govori Marijan. Prije samo godinu dana budućnost se činila svijetlom, a onda se utopila u rastopljenoj plastici koja je tekla pogonom Drave International, nalik na lavu koja izvire iz vulkana. Bio je to treći velik požar u toj tvrtki. No, ispostavilo se, nažalost, da nije i posljednji. Ponovno je gorjelo u kolovozu ove godine, a uzrok požara bio je tehnički kvar, odnosno kratki spoj između dva dalekovoda unutar tvorničkog kruga. Prouzročila ga je aluminijska folija, koja se, iz još neutvrđenih razloga, našla između dalekovoda, što je dovelo do izbijanja požara.

A istoga mjeseca podignuta je optužnica protiv vlasnika tvrtke Zvonka Bedea (72) i još dvojice inženjera u Dravi International zbog požara od 4. listopada prošle godine. Bedea se tereti za teško kazneno djelo protiv okoliša, zatim za ugrožavanje okoliša postrojenjem te dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Za svako od ta tri kaznena djela prijeti mu zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.