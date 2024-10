STOP SHOP Virovitica – najveći maloprodajni park u regiji!

Jesen je stigla u Viroviticu, a s njom i uzbudljiva nova shopping destinacija. U srcu Virovitičko-podravske županije otvoren je STOP SHOP Virovitica, prvi maloprodajni park ovog brenda u ovom dijelu Hrvatske, koji od 3. listopada obogaćuje život lokalne zajednice. Ovaj trgovački park prostire se na gotovo 10.000 m², što ga čini najvećim shopping odredištem u regiji. S 400 parkirnih mjesta, STOP SHOP Virovitica nudi lakoću pristupa i praktičnost koja će zadovoljiti sve posjetitelje, bez obzira na to dolaze li iz grada ili okolnih mjesta.

Jesenska inspiracija u STOP SHOP-u

Dolaskom jeseni, STOP SHOP Virovitica nudi idealnu priliku za osvježavanje garderobe i pripremu za hladnije dane. Ova nova shopping destinacija nudi bogatu ponudu toplih odjevnih komada koji će vas grijati tijekom nadolazećih mjeseci. Od modernih jakni i kaputa do udobnih pletenih pulovera i šalova, New Yorker, Sinsay, s’Oliver, Mana Moda, Arena Slatina i Sport Vision nude sve što vam treba za elegantan jesenski poslovni look ili sportsku udobnost.

Osim toplih outfita u bogatim jesenskim bojama, napokon je došlo idealno vrijeme za pripremu ukusnih jela. U Eurospinu možete pronaći sve potrebne sastojke za pripremu omiljenih jesenskih gastronomskih užitaka, kao što su bučina juha, mirisna pita od jabuka ili sočne cimet rolice. Za one koji žele unijeti dašak jesenskog ugođaja u svoje domove, STOP SHOP Virovitica također nudi širok spektar dekoracija i dodataka za dom. Trgovine kao što su Pepco, Kik ili TEDi nude razne ukrase i detalje za uređenje interijera, od šarenih jastučića i dekora za stolove do svijeća i jesenskih aranžmana.

Uz navedene trgovine, novootvoreni lokali uključuju i popularni dm-drogerie markt, zatim dječju oazu, Baby Center, raj za svakog kućnog ljuimca - ZOO CITY te Optiku Anda u kojoj će i oni najzahtjevniji pronaći idealne naočale, okvire ili pak leće. Također, u sklopu STOP SHOP-a Virovitica očekuju te još i Admiral, bogata ponuda elektronike u trgovini VACOM te najveći izbor torbi u obrtu Viktor. Nakon uspješno obavljenog shoppinga u virovitičkom maloprodajnom parku, možete uživati u toploj čokoladi ili čaju u Caffe baru My Way.

Važna prekretnica za Viroviticu i okolicu

Otvorivši vrata novog STOP SHOP-a, Virovitica je postala trgovačko središte koje privlači posjetitelje iz šire okolice. Ovaj maloprodajni park ne samo da obogaćuje ponudu, već i doprinosi razvoju lokalnog gospodarstva stvaranjem novih radnih mjesta i jačanjem zajednice. Otvorenjem STOP SHOP-a otvoreni su brojni poslovi u maloprodaji, što dodatno potiče zapošljavanje i smanjenje nezaposlenosti u regiji. Uz to, lokalni poduzetnici i dobavljači imaju priliku sudjelovati u razvoju ovog trgovačkog odredišta, čime se potiče suradnja i jača ekonomija.

Osim ekonomskih koristi, STOP SHOP Virovitica također promiče društvenu odgovornost kroz razne inicijative, uključujući podršku lokalnim događanjima i organizacijama. Svi ovi aspekti doprinose stvaranju jače i povezanije zajednice koja može iskoristiti prednosti novog maloprodajnog parka, čime se unapređuje kvaliteta života građana.

Održivi pristup i ekološka osviještenost

STOP SHOP ne samo da prati suvremene maloprodajne trendove, već i aktivno ulaže u ekološki održiva rješenja. Svaka lokacija, uključujući STOP SHOP Viroviticu, projektirana je prema najvišim ESG standardima zaštite okoliša. U okviru tih nastojanja, planirana je instalacija fotonaponskih panela za proizvodnju obnovljive energije i smanjenje emisije stakleničkih plinova. Također, potiču se inicijative za elektro-mobilnost kroz postavljanje punionica za električna vozila, dok su zelene površine osmišljene za promicanje biološke raznolikosti. Uz projekte poput urbanih šuma i reciklaže servisne vode, STOP SHOP potvrđuje svoju posvećenost očuvanju okoliša i održivom razvoju.

Fokus na srednje velike gradove i pristupačnu modernu kupovinu

STOP SHOP je strateški usmjeren na srednje velike gradove poput Virovitice, prepoznajući potrebu za modernim maloprodajnim centrima koji pružaju kvalitetnu i praktičnu kupovinu. Na hrvatskom tržištu, STOP SHOP se afirmirao kao maloprodajni park koji nudi široku ponudu proizvoda po pristupačnim cijenama, uz izvrsnu prometnu povezanost, idealnu za gradove ove veličine. STOP SHOP Virovitica prati ovaj uspješan model, donoseći lokalnoj zajednici prostran, suvremeni trgovački centar s raznovrsnim trgovinama. Osim Virovitice, STOP SHOP-ovi maloprodajni parkovi nalaze se diljem Hrvatske na sljedećim lokacijama: Osijek, Valpovo, Našice, Đakovo, Vukovar, Ludbreg, Kaštel Sućurac, Velika Gorica, Gospić, Daruvar, Vinkovci, Labin, Pazin, Čakovec, Dugo Selo.

STOP SHOP Virovitica idealno je mjesto za sve koji žele osvježiti garderobu, pripremiti ukusna sezonska jela ili unijeti jesenski ugođaj u svoj dom. Ako još niste posjetili ovaj najveći trgovački park u regiji, sada je idealna prilika da iskoristite bogatu ponudu. Bilo da tražite moderne odjevne komade, ukusne namirnice za jesenske specijalitete ili dekoracije za svoj dom, STOP SHOP Virovitica nudi sve na jednom mjestu. Uz lako dostupan parking i praktičan pristup, vaša jesenska shopping avantura ovdje može započeti.