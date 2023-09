Što nam donose klimatske promjene? Superćelije, oluje, novo tlo za poljoprivredu...

Nakon što su veliko nevrijeme i bujice pogodile Libiju, Branko Grisogono, teorijski meteorolog, objasnio je kako nastaje takva vrsta nevremena.

"To je posebna vrsta ciklona, koja se pojavi nad Mediteranom zbog toplog mora i relativno slabog vjetra na visini. Nažalost, ova se dugo ljuljala, nije bilo vjetra po visini da je makne, nego je išla od Grčke, Turske pa do Sicilije", rekao je Grisogono za HRT. Libija nije bila spremna na ovakvu vremensku nepogodu, ali mogli su se pripremiti s obzirom da su postojale prognoze za oborinu.

Meteorolog je komentirao i pojam "superćelije". "To je najjači olujni oblak. Glavni olujni oblaci se zovu kumulonimbusi. Oni imaju nekoliko podjela, na jedinične, multićelijski. Ovaj superćelijski je poseban jer može izuzetno dugo živjeti. Razvija svoju vlastitu rotaciju. Dijeli se na dva dijela, puca i počne živjeti kao dvije neovisne ćelije. One najčešće proizvode jake pijavice i tornada, prouzročuju i poplave", rekao je.

Smatra kako je do klimatskih promjena došlo zbog ulaska energije u viši nivo,a više od 99% je kriv ljudski faktor. Promjene su vidljive i u činjenici da su lipanj i srpanj bili najtopliji "otkad postoje mjerenja". Velika količina vlage i raspoložive potencijalne energije, dovele su do oluja u Sloveniji i Italiji. Gore je bilo dovoljno hladnog zraka, a dolje vlažnog i toplog. To je kao da stavite poklopac na lonac, zavrije i iskipi.

Ovakve temperature će utjecati i na turističku sezonu koja će se rascijepiti na raniju i kasniju, a vjerojatno će se preseliti u planine i prema sjeveru. Poljoprivrednici će također osjetiti promjene, tlo će postati povoljno za neke nove biljke, a nepovoljno za druge. Još jedan veliki problem u Hrvatskoj je otpad. Treba smanjiti bacanje hrane i asfaltiranje, a povećati sadnju biljaka. Za Hrvatsku je nezahvalno davati dulju sezonsku prognozu. Možemo očekivati 1-3 stupnja više temperature,a oborine će kasniti.

