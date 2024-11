Što je uhićeni neurokirurg govorio na suđenju Mamićima: 'Bacio sam papire, rekao da ih može biti sram i nikad više...'

Točno mjesec dana prije no što su mi istražitelji pokucali na vrata, neurokirurg Krešimir Rotim završio je na sudu u Osijeku, ali kao svjedok. I to svjedok u hrvatskom "suđenju stoljeća", onom braći Mamić za izvlačenje najmanje 19,2 milijuna eura iz Dinama. Rijetko tko bi toga dana, slušajući njegovo smireno i odmjereno svjedočenje, pomislio kako se upravo kuha afera i kazneni progon koji bi mogao zasjeniti možda čak i Mamićev.

– Bio sam član Izvršnog odbora Dinama u jednom mandatu, ali se ne sjećam točno kada, dao sam ostavku prije isteka mandata. Zbog svoga sam posla relativno rijetko dolazio na sjednice, možda jednom ili dvaput godišnje. Na Izvršnom su odboru izvješća iznosili Mirko Barišić i Zdravko Mamić, najviše je bilo govora o sportskim rezultatima, a nisam nikad čuo da se išta govorilo o bilo kakvim transferima – započeo je Rotim.

– Je li bilo riječi o financijskim rezultatima kluba? – upitao je sudac Davor Mitrović. – Iskreno, ne sjećam se, ali ne zato što patim od amnezije – odgovorio je svjedok, očito aludirajući na ranije konotacije vezane za određene svjedoke u slučaju Mamić.

– Na jednoj sjednici Izvršnog odbora Mirko Barišić je predstavio dvojicu odvjetnika, pitao sam zašto su došli i jesu li oni odvjetnici Dinama ili Zdravka Mamića. Predsjednik Barišić je rekao kako će nas oni savjetovati oko jednog spora. Direktor kluba Tomislav Svetina potom je podigao sa stola ugovor Luke Modrića jer se, kako je rekao, proziva klub da članovi IO-a nemaju informacije pod kojim je uvjetima Modrić napustio klub. Nitko od članova Izvršnog odbora nije htio pogledati taj ugovor koji je, inače, sklopljen četiri-pet godina ranije. Ubrzo nakon toga Barišić je predložio da članovi Izvršnog odbora donesu odluku da klub ne potražuje nikakvu odštetu od Zdravka Mamića i ostalih u kaznenom postupku. Ja sam se tome usprotivio, Barišić me pozvao da ne kompliciram. Svi su glasali ''za'', ja sam bio suzdržan, bacio sam papire i to je bilo to, rekao sam da ih može biti sram, možda i neku prostiju riječ, i nikad više nisam došao na sjednicu – ispričao je Krešimir Rotim.

Ne zna tko je bio zadužen za financijsko poslovanje kluba. – Dok sam bio član IO-a, nisam dobio niti jednu informaciju o transferima igrača, niti o prodaji transfernih obeštećenja nekim tvrtkama. Sve sam to doznao naknadno iz medija – rekao je, dodajući kako je nadležnost za zaključivanje transfera bila na upravi kluba. – Ja sam liječnik, nisam pravnik, ne znam odgovoriti je li se o transferima trebalo raspravljati na IO-u – kazao je Rotim na upit Filipa Glavaša, branitelja Zdravka Mamića.

– Jeste li bili upoznati s time na koji način se realiziraju nogometni transferi? – upitao je dalje odvjetnik Glavaš. – Ja bih onda bio prvi liječnik na svijetu koji se razumije u transfere – odgovorio je. Pojasnio je kako je njegova uloga prvenstveno bila davati savjete kako da igrači budu što bolje pripremljeni, a u slučaju povrede kako da se što bolje oporave.

Mjesec dana kasnije, Krešimir Rotim uhićen je u aferi oko nabavke medicinskih uređaja, zajedno s donedavnim ministrom zdravstva Vilijem Berošem, koji mu je i kolega po struci - obojica su neurokirurzi. U trenutku uhićenja, Krešimir Rotim bio je predstojnik Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice, i to s dugogodišnjim stažem. U istoj je bolnici od 2008. do 2012. bio i ravnatelj. Na popisu njegovih funkcija je i ona dekana Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Potpredsjednik je Svjetske udruge neurokirurških društava (WFNS). Jedan je od vodećih neurokirurga u Hrvatskoj. U njegovom su okrilju čak tri privatne poliklinike: Specijalna bolnica NeuroSpine i poliklinika Rotim u Zagrebu te poliklinika Krešimir u Šibeniku. Za razliku od kolege mu Vilija Beroša i poduzetnika Saše Pozdera, koje USKOK uz njega sumnjiči u istrazi oko preplaćenih uređaja u javnim bolnicama, Krešimir Rotim nije završio u istražnom zatvoru. Nakon iskaza pred istražiteljima, pušten je da se brani sa slobode pa se u javnosti od prvog dana špekulira da je prokazao ministra Beroša. Službene potvrde za to nema.