Zbog čega je došlo do pucanja ljubavi između Mosta i Raspudića? Ova Miletićeva izjava bila je ključna

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić potvrdila je u srijedu da je došlo do razilaženja s Mostom i poručila da će nastaviti djelovati kao nezavisna zastupnica, a kao nezavisni zastupnik djelovat će i njezin suprug Nino Raspudić. Iako su prve informacije govorile o tome kako je do raskola došlo zbog liste za Europski parlament, Selak Raspudić je kazala na konferenciji za medije kako je došlo do toga, među ostalim, i zbog kolege Marina Miletića koji se je javno odrekao na društvenim mrežama zbog njezina stava o pobačaju.

"Do razilaženja nije došlo zbog liste za Europski parlament, predmet rasprave među nama bile su različite nesuglasice oko same kampanje i onoga što joj je prethodilo i koje, nažalost, unatoč zajedničkom pokušaju nismo uspjeli razriješiti”, rekla je Selak Raspudić na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Kazala je da joj je ponuđeno da nosi listu za Europski parlament, a zbog činjenice da je na istoj listi izrazio želju biti i Marin Miletić odustala je od toga da nosi listu jer joj ne bi bilo vjerodostojno da bude na listi nakon što se Miletić javno ogradio od nje.

"S obzirom na to da se Miletić od mene javno ogradio smatrala sam da ne bi bilo vjerodostojno i da ne bi bilo primjereno da nosim zajedničku listu”, rekla je Selak Raspudić i najavila da će u Saboru djelovati kao nezavisna zastupnica.

Odrekao se kolegice

Do javnog sukoba između Selak Raspudić i Miletića je došlo kad je Selak Raspudić izjavila da život treba štiti, ali da nije za zabranu pobačaja niti da je za stavljanje u Ustav. Miletić je tada na Facebooku istaknuo da je Most "za život" te da se Selak Raspudić "krivo izrazila", ali i da "ona nije član stranke niti ima ikakvu stranačku funkciju".

Marija Selak Raspudić sve je 12. travnja komentirala za Večernji list. U nastavku podsjećamo na njezine tadašnje izjave među kojima je, među ostalim, ustvrdila i da nema raskola u stranci.

"Nemam nikakav problem s time da kolega Miletić ističe svoje stavove, dapače smatram da u svakoj stranci treba biti više demokracije, i u društvu kao takvom. Ne trebamo pitati jedni druge oko toga što smo iznosili niti trebamo biti upoznati. To je njegovo mišljenje i on ima pravo iznijeti ga. Meni je to sve u redu", zaključila je tada.

No, na današnjoj konferenciji za medije Selak Raspudić je utvrdilo kako joj je zasmetalo što se Miletić javno ogradio od nje te da ne bi bilo vjerodostojno da su zajedno na listi. Dodala je kako se ranije nije očitovala kako mu ne bi naškodila.

Kada govorim o meni i kolegi Miletiću, puno je više toga oko čega se slažemo nego oko čega se razilazimo i što problematiziramo. Recimo, meni je potpuno neprihvatljivo da pobačaj ide kao najviša državna vrednota u Ustav, smatram da to nema nikakvog smisla. Što se tiče toga je li to odluka žene, da, smatram da je to odluka žene i to sam od početka jasno govorila. Isto tako bih voljela da se fokusiramo na zaštitu života i da prestanemo na ovoj temi skupljati političke bodove", istaknula je.

