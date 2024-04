UŽIVO OD 10:30 Raskol u Mostu? Marija Selak Raspudić ima konferenciju za medije

Marija Selak Raspudić najavila je konferenciju u 10:30 za novinare u Hrvatskom saboru u vezi s predajom lista za izbore za Europski parlament. Jučer su, naime, u javnost procurile informacije da su ona i suprug Nino Raspudić izašli iz Mosta zbog liste za Europski parlament te da je bilo sukoba sa stranačkim kolegom Marinom Miletićem.

Raniji sukob s Miletićem

Sredinom travnja, podsjetimo, zaiskrilo je između Marije Selak Raspudić i Miletića oko pitanja pobačaja. Nakon što je ona izjavila da je pobačaj temeljno pravo žena, Miletić je na Facebooku istaknuo da je Most "za život" te da se Selak Raspudić "krivo izrazila", ali i da "ona nije član stranke niti ima ikakvu stranačku funkciju". Marija Selak Raspudić sve je 12. travnja komentirala za Večernji list. U nastavku podsjećamo na njezine tadašnje izjave među kojima je, među ostalim, ustvrdila i da nema raskola u stranci.

"Nemam nikakav problem s time da kolega Miletić ističe svoje stavove, dapače smatram da u svakoj stranci treba biti više demokracije, i u društvu kao takvom. Ne trebamo pitati jedni druge oko toga što smo iznosili niti trebamo biti upoznati. To je njegovo mišljenje i on ima pravo iznijeti ga. Meni je to sve u redu", zaključila je tada.

VIDEO Marija Selak Raspudić o pravu na pobačaj i odnosima unutar stranke

Ponovila je da o temi dostupnosti pobačaja ima isti stav ima od ulaska na političku scenu. "Pitanje zaštite života je izrazito važno. Voljela bih da imamo više konsenzusa oko toga što učiniti da do pobačaja ne dođe i da taj život zaštitimo. To nije istina u političkom životu, ta se tema koristi isključivo za signaliziranje vlastite vrline i diskreditaciju protivnika. Kao nekome tko se dugo znanstveno bavio i etikom i bioetikom, to mi izrazito teško pada", pojasnila je Selak Raspudić.

"Kada govorim o meni i kolegi Miletiću, puno je više toga oko čega se slažemo nego oko čega se razilazimo i što problematiziramo. Recimo, meni je potpuno neprihvatljivo da pobačaj ide kao najviša državna vrednota u Ustav, smatram da to nema nikakvog smisla. Što se tiče toga je li to odluka žene, da, smatram da je to odluka žene i to sam od početka jasno govorila. Isto tako bih voljela da se fokusiramo na zaštitu života i da prestanemo na ovoj temi skupljati političke bodove", istaknula je.