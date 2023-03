Što bi bilo da SAD nije spriječio ulazak hrvatskih snaga u Banju Luku?

Posve očekivano, dokumentarni serijal “Diplomatska oluja”, čije je emitiranje HTV završio proteklog četvrtka, izazvao je brojne komentare i zaradio oprečne ocjene: od “izvrstan” do “laži i krivotvorine”. U tim ocjenama, osobito negativnima, lako je prepoznati osobne motive kritičara pa u njihovu objektivnost treba itekako sumnjati. Istina, kako to najčešće biva, nije ni crna ni bijela. Ovaj serijal – koji iz hrvatske perspektive prikazuje najvažnije povijesne događaje od demokratskih promjena i Domovinskog rata pa sve do današnjih dana – nije bez manjkavosti, ali ipak zaslužuje puno više pohvala nego kritika, jer nam je u osam epizoda donio zanimljiv, dinamičan, vrlo gledljiv sažetak povijesti Republike Hrvatske, garniran desecima respektabilnih sugovornika. I, što je vrlo važno, pokušao je odgovoriti na neka pitanja koja i danas izazivaju kontroverze, ponajprije na pitanja koja se tiču ondašnje hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini. Upravo o tome porazgovarali smo s trojicom hrvatskih istaknutih povjesničara, specijalista za suvremenu povijest Republike Hrvatske: dr. Domagojem Kneževićem, dr. Antom Nazorom i dr. Davorom Marijanom.