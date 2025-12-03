Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
VARLJIVA ZIMA

Stiže nova promjena vremena, izdana upozorenja za dio Hrvatske: Bit će i snijega, evo i gdje

Sisak: Snijeg koji pada cijelo prijepodne zabijelio grad
Nikola Cutuk/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.12.2025.
u 07:31

Jača promjena vremena stiže u četvrtak kada su za obalu izdana upozorenja

Danas će u Hrvatskoj biti promjenljivo vrijeme, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, ponegdje i maglovito. Povremeno će biti malo kiše ponajprije na Jadranu. U prvom dijelu dana u Dalmaciji može biti i poneki pljusak s grmljavinom, a u unutrašnjosti rosulja. Temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda, u unutrašnjosti većinom od 1 do 6, na moru između 10 i 15 °C.

Jača promjena vremena stiže u četvrtak kada su za obalu izdana upozorenja. Većinom će biti oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu se očekuju i pljuskovi s grmljavinom. Krajem dana u gorskim krajevima mjestimice susnježica i snijeg. Vjetar na kopnu većinom slab. Na sjevernom i srednjem Jadranu umjerena do jaka bura, a na južnom dijelu jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti od 0 do 6, na Jadranu između 10 i 15 °C.

Za nekoliko regija upaljen je meteoalarm za četvrtak. Za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju izdano je upozorenje za moguću obilniju kišu. Prema izgledima vremena DHMZ-a u noći od četvrtka na petak u gorju se očekuje susnježica i snijeg. U subotu će biti uglavnom bez oborina. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u postupnom porastu.

HAK upozorava da magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozorava se na moguće odrone. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

Za što se isplati čekati u gužvi? Otkriva naša gastroekspedicija po adventskim lokacijama u Zagrebu
Ključne riječi
snijeg vremenska prognoza vrijeme

Komentara 1

Pogledaj Sve
PR
prajdali100
11:56 03.12.2025.

Ušli smo u prosinac a spominje se snijeg ! Stvarno je sve otišlo k vragu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja