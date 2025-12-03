Stiže nova promjena vremena, izdana upozorenja za dio Hrvatske: Bit će i snijega, evo i gdje

Danas će u Hrvatskoj biti promjenljivo vrijeme, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, ponegdje i maglovito. Povremeno će biti malo kiše ponajprije na Jadranu. U prvom dijelu dana u Dalmaciji može biti i poneki pljusak s grmljavinom, a u unutrašnjosti rosulja. Temperatura zraka bez većeg dnevnog hoda, u unutrašnjosti većinom od 1 do 6, na moru između 10 i 15 °C.

Jača promjena vremena stiže u četvrtak kada su za obalu izdana upozorenja. Većinom će biti oblačno, povremeno s kišom, a na Jadranu se očekuju i pljuskovi s grmljavinom. Krajem dana u gorskim krajevima mjestimice susnježica i snijeg. Vjetar na kopnu većinom slab. Na sjevernom i srednjem Jadranu umjerena do jaka bura, a na južnom dijelu jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti od 0 do 6, na Jadranu između 10 i 15 °C.

Za nekoliko regija upaljen je meteoalarm za četvrtak. Za kninsku, splitsku i dubrovačku regiju izdano je upozorenje za moguću obilniju kišu. Prema izgledima vremena DHMZ-a u noći od četvrtka na petak u gorju se očekuje susnježica i snijeg. U subotu će biti uglavnom bez oborina. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u postupnom porastu.

HAK upozorava da magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozorava se na moguće odrone. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.