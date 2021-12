Stigla nova korona-karta, Hrvatska ostala u istoj zoni

Hrvatska je ostala u tamnocrvenoj zoni i na novoj koronakarti koju je danas objavio Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC). To znači da je u cijeloj Hrvatskoj dvotjedna incidencija i dalje veća od 500 na 100.000 stanovnika.

Hrvatska je već tjednima u tamnocrvenoj zoni, a većina europskih zemalja je također ili u tamocrvenoj ili u crvenoj zoni.

