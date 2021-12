Trobonjača o početku cijepljenja djece: 'Očekujem otpore zbog nepotrebne psihoze'

Idući tjedan počinje cijepljenje djece od 5 do 11 godina, a za to je pripremljeno gotovo 50 tisuća doza. Koliko će vrijediti COVID potvrde, o tome će nadležni odlučiti u siječnju. Dvojba je nakon drugog cijepljenja hoće li potvrda vrijediti 9 ili 12 mjeseci. Blizu smo odluke da oni koji prime treću dozu cjepiva imaju neograničeno valjanu COVID potvrdu.

O svemu je na HRT-u govorio imunolog dr. Zlatko Trobonjača sa Sveučilišta u Rijeci.

Na početku je komentirao najave početka cijepljenja djece.

– Vjerujem da će tu biti dosta komentara i otpora. Cijela psihoza digla se oko cjepiva potpuno nepotrebno, sada su posebno osjetljivi na cijepljenje djece. Djecu, kada se sve uzme u obzir, ipak treba cijepiti. Relativno je velika hospitalizacija djece, naravno, manja u odnosu na odraslu populaciju. Postoje problemi, djeca mogu razviti dugotrajni COVID, mogu razvit multiorganski upalni sindrom koji za djecu može biti po život opasan. Kod nas je 200-tinjak takvih slučajeva, mislim da na kraju nijedno dijete nije umrlo – ističe doktor Zlatko Trobonjača sa Sveučilišta u Rijeci.

Dodaje da se djeca cijepe i drugim cjepivima i da nema većih problema.

– Treba roditelje dobro informirati. Znamo da djeca nemaju većih problema s tim cjepivom, djeci se daje i puno manja doza, djeca jako dobro imunosno odgovaraju na cjepivo. Jedini problem koji se pojavio u mlađim dobnim skupinama, tu je bila nešto veća učestalost miokarditisa, ali treba reći da su to bili blagi simptomi. Modernino cjepivo zbog tih slučajeva u nekim zemljama je povučeno, pokazalo se da Pfizerovo cjepivo uzrokuje manje slučajeva miokarditisa.

Trebaju li veći radni kolektivi testirati i cijepljene i necijepljene?

– To bi bila idealna situacija kada bi testirali sve, primjerice u zdravstvenim institucijama ili u socijalnim institucijama. Ali to je velik financijski pothvat, to se ne može napraviti da se svakih primjerice tri dana testira oko 150 tisuća ljudi. Upravo se zato testira necijepljena populacija koja više širi virus od cijepljenih osoba.

Bi li osiguravanje trajne COVID potvrde za osobe koje se cijepe tzv. "booster dozom", zapravo moglo motivirati ljude da se odluče na taj korak?

– Ova treća doza neće osigurati neku trajnu imunost, pogotovo kroz prizmu omikron varijante koja izbjegava imunost. Ako smo postigli imunost protiv delta virusa ili izvornog wuhanskog soja cijepljenjem, ta nas imunost sigurno dugo neće štititi od omikron varijante ako se proširi. Postoji i mogućnost pojave novih sojeva. Dakle, ovo nas preboljenje i cijepljenje štiti od nekih sojeva, ali nas ne štiti od svih sojeva.

– Sve ovisi o tome što će se u budućnosti događati. Što će vam COVID potvrda za stalno, ako se pojavi neki soj za koji se pokaže da aktualno cjepivo od njega ne štiti? Ako se omikron ne proširi ili neki drugi soj, onda COVID potvrda ima smisla, ali to treba vidjeti –pita se Trobonjača.

Kako sada stvari stoje, od omikron varijante nitko nije preminuo.

– Pokazuje se da postoji blaža klinička slika nego što je bila kod zaraze deltom, betom i alfom. Klinička slika se mahom temelji na velikom umoru, velikim bolovima, laganoj upali grla, intenzivnoj glavobolji. To su simptomi koji dominiraju s omikron sojem. Virus je jako izmutirao, ali ja bih bio oprezan. Ne držim da je izmutirao u virus prehlade, držim da je ostao SARS virus, to znači teški akutni respiratorni sindrom. Ipak, kažu da je kašalj blažeg oblika, nije težak oblik. Idemo pričekati što se tiče kliničke slike, hajdemo pričekati, ako bi se potvrdio blaži oblik, to bi bilo izuzetno dobro. Omikron je potisnuo deltu potpuno u JAR-u, izuzetno je zarazan, više od 90% izolata je omikron. Izuzetno je brzo prenosiv, pa ako uz to izaziva znatno blažu kliničku sliku, to bi bila idealna kombinacija. Hoće li se to dogoditi, vidjet ćemo.

Nijemci nastavljaju s lockdownom, a Austrija je pak izolirala necijepljene. Što možemo očekivati u Hrvatskoj?

– Vidjet ćemo, ovisno o stanju epidemije. Ako bude vrlo intenzivna, onda će se to morati dogoditi. Nema nekog drugog načina. Ograničavanje kretanja ljudi i distance su mjere koje su vrlo učinkovite. Očekujem da će se delta epidemija smanjiti, ali se bojim zbog velike zaraznosti omikrona da će se peti nasloniti na četvrti val. Ipak, nadam se da se to neće dogoditi. Drugim riječima, nadamo se da će se ovaj delta-val smiriti i utišati, prijeći u epidemiju drukčijeg intenziteta, a onda ćemo vidjeti što će se dalje događati s omikronom.

Za kraj opća ocjena situacije.

– Nema smisla ići protiv protuepidemijskih mjera. Ako idete protiv COVID potvrda, idete protiv svih napora koji bi trebali zaustaviti epidemiju. Cjepiva će se morati adaptirati za ovaj virus, tvrtke su s tim krenule, ali ne vjerujem da će do travnja kod nas biti tih cjepiva. Ono čemu se možemo nadati jest da se radi o blažoj kliničkoj slici kod omikrona. I dalje ću ipak biti oprezan, mislim da je i to dalje SARS virus, da nije izmutirao u prehladu – zaključuje doktor Zlatko Trobonjača sa Sveučilišta u Rijeci.